Rudi Garcia explique pourquoi Maxim De Cuyper n'est plus un titulaire indiscutable

C'est l'une des petites surprises de ces derniers mois : Maxim De Cuyper n'est plus forcément indiscutable au poste de back gauche. Rudi Garcia explique les raisons derrière ce choix.

Si on considère ce dernier match amical face à la Tunisie comme une répétition générale avant la Coupe du Monde, il paraît assez clair - surtout vu son excellent match - que Timothy Castagné sera le latéral gauche titulaire de Rudi Garcia à la Coupe du Monde 2026. Une surprise, d'autant plus quand on considère que Castagne n'est pas back gauche à la base.

"Castagne est pour moi le latéral le plus défensif dont je dispose", a expliqué Garcia à ce sujet. "Beaucoup de latéraux belges sont en réalité des joueurs qui peuvent aussi évoluer comme ailiers. Ils savent tous attaquer, mais ils ne défendent pas tous aussi bien".

Derrière Doku, Rudi Garcia préfère un vrai défenseur

Le sélectionneur semblait ainsi faire indirectement référence à des profils comme De Cuyper, surtout connus pour leurs impulsions offensives. "Je n'ai pas spécialement besoin de deux ailiers derrière mes deux ailiers, si vous voyez ce que je veux dire", a souri Garcia. "Castagne nous apporte plus de sécurité défensive et un meilleur équilibre au sein du onze".

Ce raisonnement devient encore plus logique si l'on regarde le rôle de Jérémy Doku. L'ailier de Manchester City est actuellement l'homme chargé d'apporter les impulsions offensives et les actions individuelles chez les Diables Rouges. Garcia veut le garder le plus haut possible sur le terrain et lui confier le moins de tâches défensives possible.

Cela crée automatiquement le besoin d'un joueur au profil plus défensif derrière lui. Doku ne redescend pas toujours et doit surtout faire la différence devant. Avec Castagne, Garcia dispose d'un joueur capable de couvrir tout le flanc gauche et de combler les brèches défensives lorsque Doku prend sa liberté offensive.



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Avec des joueurs comme Doku et Leandro Trossard sur les ailes, Garcia veut clairement éviter que la Belgique prenne trop de risques en cas de perte de balle. L'équilibre entre l'attaque et la défense semble être l'une de ses priorités en vue de la Coupe du monde

Ce choix semble en outre donner une indication importante en vue du match d'ouverture de la Coupe du monde contre l'Égypte. Garcia n'a toutefois pas voulu confirmer que les onze qui ont battu la Tunisie seraient automatiquement titulaires au coup d'envoi du tournoi.

"J'ai encore voulu tester quelques éléments aujourd'hui", a-t-il expliqué. "Ainsi, nous avons vu Ngoy et Mechele ensemble dans l'axe de la défense et nous avons aussi essayé un système à trois défenseurs, avec Witsel qui est redescendu derrière".

Selon Garcia, cela lui offre plusieurs options en fonction de l'adversaire et du scénario du match. "J'ai vu beaucoup de choses positives et surtout beaucoup de possibilités. C'est important pour un sélectionneur".