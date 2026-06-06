Voici la composition probable de la Belgique contre la Tunisie

Les Diables Rouges affrontent la Tunisie ce samedi après-midi à 15h00 en match de préparation pour la Coupe du monde. Découvrez notre onze probable.

Après son succès face à la Croatie sur le score de 0-2 ce mardi, la Belgique espère à nouveau s'imposer face à la Tunisie ce samedi. Le système sera différent de celui expérimenté par Rudi Garcia plus tôt dans la semaine. Le technicien français avait aligné une sorte de 3-5-2 avec Amadou Onana en défense notamment.

Rudi Garcia n'a pas exclu d'éventuellement utiliser ce système pendant le match, mais une chose est sûre : la Belgique démarrera dans un 4-2-3-1 classique. "On avait déjà travaillé ce système (4-2-3-1), mais on n'avait pas pu le mettre en place contre les USA", a-t-il souligné en conférence de presse ce vendredi. "Je trouve qu'il y a de quoi être satisfait. Demain, on fera un retour à quatre parce que l'on travaille cela depuis 18 mois. Normalement, cela permet d'avoir un attaquant en plus, même si j'avais choisi Onana comme troisième défenseur alors que c'est un milieu de terrain."

Quel onze face à la Tunisie ?

Mais alors, à quel onze de base doit-on s'attendre ? Nous avons tenté de nous mettre dans la peau de Rudi Garcia en sélectionnant les 11 joueurs qu'il pourrait aligner.

Dans les buts, il ne devrait pas y avoir de changement. Thibaut Courtois devrait très probablement rester titulaire à quelques jours de la Coupe du monde 2026. À droite de la défense, Timothy Castagne, qui n'a pas joué face à la Croatie, pourrait démarrer. Nathan Ngoy pourrait évoluer en tant que défenseur central droit après sa prestation convaincante lors du dernier match. Arthur Theate pourrait l'accompagner dans l'axe de la défense. Maxim De Cuyper devrait une nouvelle fois être préféré à Joaquin Seys sur le côté gauche de la défense.

Au milieu de terrain, le capitaine Youri Tielemans devrait certainement débuter. Qui pour l'accompagner ? Amadou Onana et Nicolas Raskin se disputeront une place de titulaire. Mais notre préférence va à Amadou Onana, auteur d'une bonne prestation en défense centrale lors de la victoire des Diables Rouges face à la Croatie (0-2).



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Leandro Trossard titulaire ?

Jérémy Doku va certainement conserver sa place et pourrait être titularisé sur le côté droit tandis que Leandro Trossard, de retour après la finale de la Ligue des champions, pourrait évoluer à gauche de l'attaque. Kevin De Bruyne devrait rester au poste de milieu offensif, à moins que Rudi Garcia ne décide de récompenser Hans Vanaken après sa bonne prestation contre la Croatie en le titularisant à la place du magicien belge.

À la pointe de l'attaque, Romelu Lukaku ne sera pas titulaire, cela est déjà une certitude. Comme l'a expliqué Rudi Garcia, il se remet petit à petit et montera certainement au jeu. "Il y a de fortes chances qu'il joue environ 25 minutes contre la Tunisie, mais pas plus." Malgré le fait qu'il n'ait pas convaincu face à la Croatie, Charles De Ketelaere devrait être reconduit, à moins que Rudi Garcia n'opte pour Matías Fernández-Pardo, bien monté au jeu face aux Croates.



Le onze probable : Courtois - Castagne, Ngoy, Theate, De Cuyper - Onana, Tielemans - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere