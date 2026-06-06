"Après ma rechute, j'ai un peu stressé" : Romelu Lukaku revient de loin et le sait

Nouvelle montée au jeu pour Romelu Lukaku face à la Tunisie : le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges emmagasine les minutes avant la Coupe du Monde 2026. Mais il sait qu'il doit rester patient.

Son entrée au jeu pour les 20 dernières minutes en Croatie avaient été un peu pataudes, mais couronnées d'un but "de buteur" ; face à la Tunisie, Romelu Lukaku n'a pas marqué, mais a joué une demi-heure. Il retrouve ses marques, son rythme : en deux matchs amicaux avec la Belgique, il a presque disputé autant de minutes que sur toute la saison (64 minutes) avec le Napoli.

Romelu Lukaku était donc un homme assez heureux au micro de la RTBF après la rencontre : "Je suis content qu'on ait pu offrir un tel spectacle à notre public, de la qualité, des buts... et maintenant, le travail commence", déclare-t-il. "Pour ma part, je reste patient. Ca ne sert à rien de forcer : je reviens de loin, donc j'essaie juste d'amener un plus à l'équipe lors de chaque minute que je reçois".

Lukaku a eu peur lors de sa rechute en mars

Rudi Garcia avait prévenu après son but en Croatie : il ne faut pas croire que Lukaku est désormais prêt à débuter contre l'Egypte. "Le plan, c'est que je prenne des minutes lors du premier tour, et le coach saura quand me lancer", confirme Big Rom'. "Je ne me mets vraiment aucune pression. C'est une victoire d'être là et c'est même déjà un peu inattendu", concède-t-il ensuite avec honnêteté.

"Au moment de cette rechute en mars, j'ai commencé à stresser un peu. Mais le staff de l'équipe nationale, ainsi que Lieven Maesschalck, m'ont beaucoup aidé, et je les remercie", continue Lukaku. "Maintenant, je suis là pour les joueurs en-dehors des terrains, pour augmenter le niveau quand je joue, et quand le moment sera venu, je serai là".

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Peu importe que ce soit dès la fin des poules, pour les seizièmes ou même plus tard. "Je ne me fixe pas de deadline, après ce qui s'est passé avec moi cette saison, c'est inutile de se mettre de la pression", insiste Romelu Lukaku. "Je suis devenu patient avec l'âge (rires)".