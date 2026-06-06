Cette fois, c'est la bonne : Vadis Odjidja met un terme définitif à sa carrière à l'âge de 37 ans

Certains ont peut-être manqué l'information selon laquelle Vadis Odjidja jouait toujours au football. Il avait rejoint l'Eendracht Alost l'été dernier, mais cette fois, l'élégant milieu de terrain met un terme définitif à sa carrière.

En 2025, on pensait déjà Vadis Odjidja retraité après une ultime pige au Hajduk Split. L'ancien milieu de terrain du Club de Bruges et de La Gantoise n'avait pas retrouvé de club au plus haut niveau et était resté près d'un an sans club. Mais après un long silence radio, Vadis avait rejoint l'Eendracht Alost, en D3 VV, pour la saison 2025-2026.

Mais après une carrière bien souvent gênée par les blessures, Vadis Odjidja a de nouveau dû se rendre à l'évidence : même ce niveau amateur était impossible à gérer pour son corps. Au terme d'une saison frustrante lors de laquelle il n'a pu disputer que 17 matchs, aidant tout de même Alost à retrouver la D2 VV, l'ex-Diable Rouge a décidé de ranger les crampons.

L'un des milieux de terrain les plus élégants de sa génération

Il a annoncé la nouvelle via son compte Instagram. "Les blessures récurrentes, qui nécessitent en réalité une opération, sont à la base de cette décision d'arrêter ma carrière", reconnaît Vadis Odjidja.

C'est l'un des milieux de terrain les plus élégants de sa génération qui confirme ainsi la fin de sa carrière. Formé à Anderlecht, c'est sous les couleurs du Club de Bruges que Vadis Odjidja a percé. Il a disputé 230 matchs pour 26 buts et 27 passes décisives avec les Blauw & Zwart, et a ensuite opté pour l'étranger et disputé de belles saisons au Legia Varsovie et à l'Olympiakos.



De retour en Belgique en 2018, il vivra un bel été indien sous les couleurs de La Gantoise (203 matchs et une victoire en Coupe de Belgique), avant de rejoindre le Hajduk Split où il sera notamment coaché par Ivan Leko. En 2024, il quitte la Croatie mais ne retrouve pas de club au top belge, avant de finalement signer à Alost l'été dernier.