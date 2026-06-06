🎥 La dernière fois que la Belgique a affronté la Tunisie : de beaux souvenirs pour les Diables Rouges

La Belgique affronte la Tunisie ce samedi à 15h00 dans son dernier match de préparation avant la Coupe du monde 2026. Avant cette rencontre, revenons sur la dernière confrontation qui a opposé les deux équipes en 2018.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la Belgique figurait dans le Groupe G aux côtés de l'Angleterre, du Panama et de la Tunisie. Les Diables Rouges ont terminé premiers du groupe en s'imposant à trois reprises. La victoire contre la Tunisie (5-2) avait eu lieu lors de la deuxième journée, le 23 juin 2018.

Depuis, la Belgique n'a jamais recroisé la route des Tunisiens. En 2018, les hommes de Roberto Martínez avaient presque assuré leur qualification pour la suite de la compétition en venant à bout de la Tunisie sur le score de 5-2.

Un doublé de Romelu Lukaku et d'Eden Hazard

Eden Hazard avait ouvert le score sur penalty à la sixième minute de jeu (1-0). Romelu Lukaku avait ensuite doublé la mise d'une frappe à ras de sol (2-0, 16e) avant que Dylan Bronn ne réduise l'écart de la tête (2-1, 18e). Sur un assist de Thomas Meunier, Romelu Lukaku s'était ensuite offert un doublé (45+3e, 3-1).



Au retour des vestiaires, Eden Hazard avait remporté son duel face au gardien (Farouk Ben Mustapha) et a inscrit le but du 4-1 (51e). Michy Batshuayi avait planté un cinquième but en fin de match (5-1, 90e). En toute fin de partie, Wahbi Khazri avait inscrit le dernier (5-2, 90+3e).

Revivra-t-on un scénario similaire ce samedi après-midi ? Il est peu probable, mais une chose est sûre : la Tunisie rappelle de beaux souvenirs aux Diables Rouges puisqu'elle était sur la route de leur magnifique parcours en 2018. La Belgique avait accroché une troisième place finale contre l'Angleterre après avoir été éliminée en demi-finale face à la France (1-0). C'est à ce jour toujours la meilleure performance de la Belgique en Coupe du monde.