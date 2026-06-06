Eden Hazard au Mondial avec les Diables Rouges ? Il répond clairement

Ce samedi au Stade Roi Baudouin, Eden Hazard était présent pour assister à la démonstration de ses ex-équipiers contre la Tunisie. Il ne les accompagnera pas aux USA.

Eden Hazard reste encore aujourd'hui l'un des chouchous du public belge, et il a pu s'en rendre compte ce samedi au Stade Roi Baudouin où il était présent pour assister au dernier match de préparation des Diables Rouges. Un match qui a confirmé à Eden que cette équipe-là, même sans lui, pouvait réaliser de grandes choses.

"Ils ont un bon mix d'anciens et de jeunes talents. C'est une belle équipe et je leur souhaite d'aller loin", a déclaré Hazard après la rencontre au micro de VTM. L'ancien capitaine des Diables était présent en Belgique et est venu au stade à la demande du sélectionneur, mais a assisté au match en tribunes accompagné de sa famille.

Eden Hazard n'ira pas aux USA avec les Diables Rouges

Il n'a d'ailleurs même pas été saluer ses anciens coéquipiers, ni avant ni après la rencontre. "Je suis arrivé un peu en dernière minute", s'excuse-t-il presque. "Mais ce n'est pas grave : je suis très souvent en contact avec les joueurs". Pour autant, il ne va pas jouer de rôle concret auprès du groupe alors que cela avait pu être évoqué par le passé.

"Les gens ne savent pas forcément tout. J'ai fait plus au sein du groupe que les gens le pensent", sourit Eden Hazard, qui n'accompagnera pas pour autant la sélection nationale à Seattle pour la Coupe du Monde 2026 ce lundi. "Non, je vais rester en Belgique et regarder la compétition avec ma famille", assure l'ancien de Chelsea.



Nul doute cependant que si la Belgique réalise un parcours exceptionnel aux USA, on apercevra, à un moment ou à un autre, Eden Hazard - et peut-être sa petite famille - en tribunes. Et qui sait, il aura peut-être de précieux conseils à donner aux hommes de Rudi Garcia...