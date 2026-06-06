Rudi Garcia satisfait ? Pas à 100% : "Ca, je n'ai pas aimé"

Après la belle victoire des Diables Rouges (5-0) contre la Tunisie, on croirait que Rudi Garcia serait sur un nuage. Mais le Français reste exigeant.

Bien sûr, le sélectionneur avait le sourire après une telle semaine : deux victoires, aucun but encaissé, 7 buts marqués et pas de petit bobo avant de s'envoler pour Seattle ce lundi. Sur papier, c'est un sans-faute. "J'ai pu dire à mes joueurs, à la fin du match, qu'ils avaient atteint tous les objectifs qui avaient été fixés, au niveau de l'attitude, du jeu collectif", reconnaît Rudi Garcia, qui va tout de même souligner un petit bémol.

Garcia regrette un manque de concentration des Diables Rouges

"Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu entre la 55e et la 60e minute. On marque le 2-0 et après ça, on arrête de défendre à onze, résultat : on offre des possibilités à l'adversaire", regrette le sélectionneur des Diables Rouges. En effet, c'est à ce moment que Thibaut Courtois a dû effectuer son seul arrêt du match, puis que la Tunisie a touché la latte.

Nous avons eu quelques mauvais entraînements durant la semaine

"Nous avons aussi pu marquer une fois à 11 contre 10 avec des joueurs sortis du banc et ça, c'est bien en vue de la Coupe du Monde, car nous n'y ferons pas des résultats avec onze joueurs. J'aurai 5 changements par match et je compte souvent les utiliser", continue ensuite Garcia, sur une note plus positive.

"Bien sûr, la jauge de confiance est au maximum mais il faut rester humble : nous avons joué presque toute une mi-temps face à un adversaire à 10. C'est logique que le score soit large", concède-t-il ensuite. "Mais oui, nous avons fait une belle préparation. L'intensité était très bonne contre la Croatie, un peu moins entre les deux matchs, nous avons fait quelques moins bons entraînements. En a résulté ce manque d'intensité à l'heure de jeu".

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Bref : Rudi Garcia reste attentif, et ne veut pas que ses joueurs arrivent à Seattle sur leur petit nuage. "Ce sera une toute autre intensité à la Coupe du Monde, car nos adversaires n'ont pas toujours mis celle que nous souhaitions dans ces matchs de préparation, c'est normal. Contre l'Egypte, il faudra gérer deux attaquants rapides comme Marmoush et Salah, ce sera autre chose qu'aujourd'hui".