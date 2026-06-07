Défaites pour les adversaires des Diables Rouges juste avant la Coupe du Monde

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Défaites pour les adversaires des Diables Rouges juste avant la Coupe du Monde

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Alors que les Diables Rouges ponctuaient leur préparation par une belle victoire, leurs adversaires faisaient moins bien. La Nouvelle-Zélande a encore perdu, et l'Égypte s'est également inclinée pour son dernier match avant d'affronter la Belgique.

La Belgique a fait le plein de confiance cette semaine : deux victoires, dont une face à un demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, sept buts inscrits, aucun encaissé. De quoi souffler ce dimanche en famille, puis s'envoler le cœur léger lundi pour Seattle. 

Mais du côté des adversaires des Diables Rouges, c'est une autre histoire. Ce samedi soir, la Nouvelle-Zélande et l'Égypte jouaient elles aussi leur ultime match de préparation avant de débuter la Coupe du Monde 2026 et se sont toutes deux inclinées.

La Nouvelle-Zélande s'incline encore 

Il y a toutefois un mieux pour la Nouvelle-Zélande, qui sera le troisième et dernier adversaire des Diables en poules. Après s'être piteusement inclinés 4-0 face au modeste Haïti, les Kiwis ont cette fois tenu bon contre l'Angleterre et n'ont fini par encaisser qu'à la 45e+3 des œuvres de Harry Kane. Le score ne bougera plus en seconde période. 

La Nouvelle-Zélande entame sa Coupe du Monde face à l'Iran qui, de son côté, a remporté ses deux matchs de préparation contre la Gambie et le Mali avant de s'envoler pour le Mexique où il prendra ses quartiers pour la compétition. 

Gros test pour l'Égypte 

L'Égypte, de son côté, faisait également face à un gros morceau avant d'affronter la Belgique le 15 juin prochain. Les Pharaons défiaient le Brésil ce samedi soir, et se sont inclinés avec les honneurs sur le score de 2 buts à 1. Bruno Guimaraes avait ouvert le score pour la Seleçao, Ziko égalisait à la 11e minute avant que Endrick fasse 2-1 en début de seconde période. 

Lire aussi… Qui a dit que les Belges n'aimaient pas les Français ? Rudi Garcia s'est mis tout le monde dans la poche

Il est intéressant de noter que ce match se déroulait déjà aux USA, à Cleveland, dans l'Ohio. L'Égypte a donc décidé de s'envoler plus tôt que les Diables Rouges pour les États-Unis, et aura eu un peu plus de temps que les hommes de Rudi Garcia pour s'habituer notamment au décalage horaire (9 heures de différence avec la Belgique). Reste à voir si cela aura la moindre influence sur le premier match du tournoi, prévu le 15 juin prochain à Seattle. 

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