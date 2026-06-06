Thomas Meunier est enthousiaste : "J'ai l'impression que tout le monde y croit, et nous aussi"

Titulaire ce samedi face à la Tunisie, Thomas Meunier peut aussi espérer l'être le 15 juin prochain au coup d'envoi de sa troisième Coupe du Monde. Il est impatient d'y être.

Membre indéboulonnable de la "génération dorée" qui a été chercher le bronze en 2018, Thomas Meunier paraît dans la forme de sa vie à 34 ans au moment d'aborder sa troisième Coupe du Monde. Il pourrait bien la débuter dans la peau d'un titulaire, lui qui était dans le onze de base pour la répétition générale face à la Tunisie.

Un ultime match de préparation particulièrement réussi avec une victoire 5-0 qui laissera les supporters optimistes. "J'ai l'impression que tout le monde commence à y croire, et nous aussi", se réjouit Thomas Meunier au micro de la RTBF après la rencontre. "On ne va pas à une Coupe du Monde pour y faire de la figuration".

Thomas Meunier a hâte d'être aux USA

Le bilan de ces deux matchs amicaux ? Pour Meunier, c'est simple : il est "exceptionnel". "Gagner 0-2 en Croatie dans un tout nouveau système, l'emporter 5-0 à la maison avec notamment les remplaçants qui font la différence, ne rien concéder... que peut-on espérer de mieux ?", s'interroge le Dogue.

Et même s'il est l'un des Diables les plus expérimentés et sait déjà ce qu'est une Coupe du Monde, Thomas Meunier a déjà hâte d'y être. "On a un jour off ce dimanche mais je partirais déjà bien aujourd'hui", plaisante-t-il. "Une Coupe du Monde, c'est le genre de moments pour lesquels on joue au football. Si peu de gens peuvent dire qu'ils en ont disputé une. Je me réjouis de vivre ça à 100 à l'heure".

Timothy Castagne est tout aussi enthousiaste

Lui aussi passé au micro de la RTBF, le pendant de Meunier côté gauche, Timothy Castagne, était également très enthousiaste. "C'était une très bonne préparation. Maintenant, ça reste une préparation, il faut rester les pieds sur terre", reconnaît-il. "Il faut surtout entamer la semaine prochaine comme aujourd'hui. Ca ne veut pas dire que ce sera incroyable aussi au Mondial, mais c'est bon signe".



Lire aussi… Surprenant : un Diable Rouge pourrait devoir quitter la sélection pendant la Coupe du Monde›

Le Gaumais aborde cependant le tournoi avec de l'ambition. "L'ambiance est l'une des meilleures que j'aie connu en sélection avant un tournoi. Bien sûr, quand ça tourne, c'est facile, il faudra que ça reste comme ça en cas de coup dur, mais c'est mieux de commencer ainsi. L'ambition ? Quand tu vas à un tournoi, c'est pour le gagner. Tu ne te contentes pas de sortir du groupe. On va tout donner pour le gagner".