Sous Rudi Garcia, Radja Nainggolan aurait été un patron des Diables : "Je savais qu'il fumait, bien sûr!"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Sous Rudi Garcia, Radja Nainggolan aurait été un patron des Diables : "Je savais qu'il fumait, bien sûr!"
Photo: © photonews

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Radja Nainggolan et Rudi Garcia ont partagé de belles années à l'AS Rome, peut-être les meilleures de la carrière du Ninja. Le sélectionneur des Diables Rouges a dit tout le bien qu'il pensait de Nainggolan.

Dans une interview un peu particulière accordée à La Dernière Heure et au Nieuwsblad, Rudi Garcia s'est prêté au jeu d'évoquer des sujets inhabituels, pas forcément en lien avec les Diables Rouges (actuels) ou la Coupe du Monde 2026. L'un de ces sujets était Radja Nainggolan, que Garcia a bien connu à l'AS Rome, de 2014 à 2016. Des années que beaucoup considèrent comme les plus belles de la carrière du Ninja.

"Radja, quel joueur. J'ai rarement vu un joueur avec une telle frappe, une telle athléticité et une telle capacité de récupération rapide", se rappelle le sélectionneur des Diables Rouges. De 2014 à 2018, Nainggolan a disputé 203 matchs pour la Roma, inscrivant 33 buts et délivrant 28 passes décisives. Il était l'un des chouchous du public du Stadio Olimpico. 

Rudi Garcia en était fan, pas Roberto Martinez 

"Il jouait comme s'il était sur un terrain de jeu. Mais il avait également un énorme impact sur l'équipe", souligne Rudi Garcia. Pourtant, à l'époque, Radja Nainggolan n'a pas obtenu en sélection le même rôle que celui qu'il avait en club. Il fera ses "vrais" débuts (Kirin Cup exceptée) en 2011, sous Georges Leekens, mais devra attendre l'après-Coupe du Monde 2014 pour que Marc Wilmots fasse vraiment de lui un Diable Rouge à part entière.

Titulaire durant les qualifications pour l'Euro 2016, puis durant le tournoi, on pensait que Nainggolan resterait un patron sous Roberto Martinez... mais le Catalan n'a jamais apprécié le "Ninja". Il le laissera de côté pendant presque toutes les qualifications pour la Coupe du Monde 2018, contre la pression populaire, et ne le reprendra pas pour la compétition. 

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En cause notamment, une personnalité à part. Radja Nainggolan n'avait pas sa langue en poche. Il était également connu pour fumer régulièrement, ce que Rudi Garcia savait. "Bien sûr que je savais que Radja fumait. Tant qu'il prestait sur le terrain, je n'ai jamais trouvé ça grave. Cette insouciance, c'était peut-être précisément l'une de ses forces", estime l'actuel sélectionneur des Diables.

On ne peut que se demander le rôle et l'impact qu'aurait eu Radja Nainggolan à l'époque, si Rudi Garcia avait été sélectionneur des Diables - ou si le joueur du Patro Eisden, qui a désormais 38 ans, était encore aujourd'hui au pic de sa forme. Il aura cumulé 30 caps pour 6 buts, un total bien maigre pour un joueur de son talent. 

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