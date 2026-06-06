À peine arrivé à Feyenoord, le Belge Dévy Rigaux déjà taclé par une légende néerlandaise

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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À peine arrivé à Feyenoord, le Belge Dévy Rigaux déjà taclé par une légende néerlandaise

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Dévy Rigaux a pris ses fonctions en tant que directeur sportif de Feyenoord. Il a donné une première conférence de presse... et a déjà été taclé par Dick Advocaat, qui était encore récemment conseiller du club de Rotterdam.

Dévy Rigaux avait certainement rêvé de premiers jours moins mouvementés à la tête de Feyenoord. L'ancien directeur sportif du Club de Bruges a quitté les Blauw & Zwart en fin de saison et rejoint le club de Rotterdam, où il a donné une première conférence de presse cette semaine.

Durant ce point presse, Rigaux a évoqué le cas du coach de Feyenoord, Robin Van Persie. Le Néerlandais est en poste depuis février 2025 et est sous contrat jusqu'en 2027, mais le nouveau directeur sportif n'a pas voulu confirmer qu'il resterait en poste : "Nous allons prendre le temps d'analyser la saison passée avant de prendre une décision", a déclaré Dévy Rigaux dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

Une déclaration qui n'a pas plu du tout à Dick Advocaat, actuel sélectionneur de Curaçao mais ancien entraîneur de Feyenoord, dont il était encore récemment le conseiller sportif. "Je trouve ça ridicule. Un directeur sportif est un chef du scouting, certes en un peu plus important", a asséné Advocaat.

Dick Advocaat tacle Dévy Rigaux 

"Et maintenant, ils veulent lui donner le pouvoir décisionnel ? C'est au directeur général Robert Eenhoorn de décider", estime l'ancien sélectionneur des Diables Rouges. "Le directeur sportif est là pour décider avec l'entraîneur des joueurs à amener. Le plus important, c'est censé être l'entraîneur. Les rôles sont désormais totalement inversés".

En fin de saison passée, Dick Advocaat avait accepté un rôle de conseiller de Robin Van Persie à Feyenoord. Il est donc très attaché au coach, et pourrait rester en poste après la Coupe du Monde 2026. "Je sais qu'il aimerait que ça se fasse. Mais personne au club ne m'en a parlé", a temporisé Advocaat en conférence de presse, alors que Curaçao prépare activement la première Coupe du Monde de son histoire.

Un Mondial pour lequel Advocaat a qualifié la petite nation caribéenne, mais pour lequel il avait initialement été remplacé par Fred Rutten, pour raisons personnelles. Sa situation familiale s'étant améliorée, Advocaat a fait son retour sur le banc de Curaçao, à la demande des joueurs mais aussi des sponsors de la fédération. 

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