Surprenant : un Diable Rouge pourrait devoir quitter la sélection pendant la Coupe du Monde

Brandon Mechele a disputé un match serein face à la Tunisie. Il postule pour une place en défense centrale à la Coupe du Monde 2026... qu'il pourrait toutefois devoir quitter en coup de vent !

"C'était une semaine fantastique", a réagi Brandon Mechele après la victoire contre la Tunisie ce samedi (5-0). "D'abord, ce solide résultat en Croatie et maintenant cette victoire contre la Tunisie. Nous avons peu concédé et nous pouvons partir aux USA avec un bon sentiment".

Le défenseur se réjouit aussi que l'atmosphère au sein du groupe soit très bonne. "L'esprit d'équipe est excellent. Nous nous sommes bien entraînés (nda : Rudi Garcia n'est pas d'accord) et avons disputé deux matchs solides. Tout le monde s'entend avec tout le monde et cela s'est vu sur le terrain".

Nathan Ngoy a d'énormes qualités, pointe Mechele

Contre la Tunisie, Mechele a formé la charnière centrale avec Nathan Ngoy et cela lui a beaucoup plu. "Je suis surtout content d'avoir joué. C'était la première fois que nous étions alignés ensemble, mais on avait l'impression d'avoir déjà souvent joué côte à côte. Nathan a d'énormes qualités : il est athlétique, agressif dans les duels et aussi à l'aise ballon au pied. Il ne peut que progresser".

Avec l'absence de Zeno Debast lors des premiers matches du Mondial, on se demande qui pourrait bien composer l'axe - certainement aux côtés de Ngoy, qui a épaté tout le monde. Mechele espère en tout cas que sa prestation a donné matière à réflexion à Garcia. "Suis-je proche d'une place de titulaire ? On le verra la semaine prochaine. Je pense avoir livré un bon match. J'essaie de me montrer chaque jour au sélectionneur et j'espère l'avoir convaincu aujourd'hui".

Un premier enfant pendant la Coupe du Monde ?

Au-delà du sportif, un moment unique attend aussi Brandon Mechele cet été. Son épouse doit en effet accoucher le 15 juillet, en pleine phase finale du Mondial. "Demain, ce pourrait être la dernière fois que nous ne soyons que deux", a-t-il souri. "On dit qu'un premier enfant arrive généralement un peu plus tard, donc j'espère que ce sera le cas".



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Car dans le cas contraire, Mechele est prêt à rentrer plus tôt en Belgique, ne serait-ce qu'une journée. "C'est une option. Il faudra voir à quelle phase du tournoi nous nous trouvons et quelle est la situation. Il faut patienter, mais c'est surtout quelque chose de très beau à attendre". Si c'est un problème le 15 juillet, cela signifie en tout cas que la Belgique aura passé le stade des quarts de finale. C'est déjà positif...