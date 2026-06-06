Diables Rouges : Rudi Garcia a adressé un message clair à Senne Lammens

Chafik Ouassal et Lorenz Lomme
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Diables Rouges : Rudi Garcia a adressé un message clair à Senne Lammens

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Tout s’enchaîne rapidement pour Senne Lammens (23 ans). Notre compatriote a quitté l'Antwerp in extremis l’été dernier pour rejoindre Manchester United et, depuis, il est devenu l’une des valeurs sûres de la Premier League.

Senne Lammens a coûté 21 millions d’euros à Manchester United en septembre dernier. Il a signé jusqu’à mi-2030, selon Transfermarkt. Une somme dérisoire pour le club mancunien, mais un énorme pas en avant dans les cages pour le portier. Avec Lammens entre les perches, United a gagné en stabilité et a terminé la saison à la troisième place. Direction la Ligue des Champions.

Lammens a signé 8 clean sheets

Le Belge a disputé 32 matches en Premier League. Il a gardé sa cage inviolée à huit reprises. Encensé par ses coéquipiers, il dégage surtout un calme que United n’avait plus connu dans son but depuis longtemps. Tout lui réussit. En club, mais aussi chez les Diables.

Ses bonnes performances en Angleterre lui ont valu une place dans le groupe belge en vue de la Coupe du monde. Personne ne met cela en doute. Il a déjà joué à deux reprises avec la Belgique. Il a vu les Diables s’imposer 7-0 contre le modeste Liechtenstein et était dans les cages lors du match amical contre les États-Unis (2-5). Une expérience qui lui a laissé un sentiment bien précis.

Senne Lammens respecte sa deuxième place

"Je pense avoir prouvé ma valeur lors des deux matches que j'ai pu jouer avec l’équipe nationale contre le Liechtenstein, et surtout contre les États-Unis. Je sens aussi qu’ils ont confiance en moi ici. À ce niveau-là, je suis, selon moi, le numéro deux derrière Thibaut", a confié Lammens à Het Laatste Nieuws.

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Espère-t-il une troisième sélection au Mondial ? "On en rigole parfois un peu. Je lui demande parfois c’est pour quand la retraite pour rire, mais plus sérieusement, Thibaut est l’un des meilleurs gardiens du monde. Tant qu’il continue avec les Diables rouges, il est le numéro un."

Lammens doit être prêt pour la Coupe du monde

Face à la Croatie, on a encore compris pourquoi. Courtois a sorti un arrêt exceptionnel sur une tentative de Modric. Malgré tout, Rudi Garcia semble compter pleinement sur Lammens, comme l’a montré une récente visite du Français à Manchester.

"Le coach m’a clairement dit que je devais être prêt pour la Coupe du monde et que je devais emporter avec moi le bon momentum de Man United. Parce que si jamais il arrive quelque chose à Thibaut, je dois répondre présent." Un message limpide pour Lammens, qui sera visiblement prêt lorsque nous aurons besoin de lui.

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