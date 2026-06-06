Une ancienne cible d'Anderlecht sur la liste... de Jesper Fredberg

Jesper Fredberg est actuellement directeur sportif de la Sampdoria, qui évolue en Serie B. Le club espère retrouver l'élite, et se cherche un entraîneur pour ce faire.

La Sampdoria se traîne en Serie B depuis la saison 2023-2024, et a même paru plus proche ces dernières saisons de faire la bascule en Serie C que de remonter au sein de l'élite italienne. Le club de Gênes a en effet terminé 17e en 2024-2025, et 13e la saison passée.

Un bilan peu satisfaisant donc pour une tête bien connue des supporters d'Anderlecht : Jesper Fredberg, directeur sportif de la Sampdoria depuis juillet dernier. Le Danois sait qu'il n'a pas le choix : il doit réaliser un mercato trois étoiles cet été et ramener le club en Serie A. Cela commencera par le bon choix d'entraîneur.

Mark Van Bommel vers la Sampdoria ?

Selon le journaliste italien Nicolo Schirra, Fredberg aurait un nom en tête pour diriger la Samp' la saison prochaine - un nom qu'il connaît bien depuis son passage en Belgique et qui a été souvent cité du côté d'Anderlecht : Mark Van Bommel.

Le Néerlandais n'a pas encore repris de poste depuis son licenciement de l'Antwerp, il y a désormais deux ans. Champion de Belgique en 2023 avec le Great Old, Van Bommel n'avait pas réussi à rester au sommet par la suite, mais sa cote reste élevée en Europe. Seul souci : son salaire très élevé, qui a rebuté plusieurs candidats. La presse italienne affirmait ainsi récemment que Van Bommel exigeait près de 4 millions d'euros annuels.

Une somme que, très probablement, la Sampdoria ne pourrait pas se permettre de lui offrir en Serie B. Mais Van Bommel devra à un moment ou à un autre reprendre du service, et au plus le temps passe, au moins il pourra être gourmand.





Fredberg, de son côté, a plusieurs options sur la table puisqu'il aurait également sur sa liste l'entraîneur espagnol Julio Velazquez, actuellement en poste au Levski Sofia avec lequel il a surpris tout le monde en remportant le titre de champion de Bulgarie au nez et à la barbe de Ludogorets, ultra-dominant ces dernières années.