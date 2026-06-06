Des matchs retardés de plusieurs heures à la Coupe du Monde ? Ca commence déjà en amical

Le protocole météo aux Etats-Unis risque fort de perturber les rencontres de la Coupe du Monde 2026. L'Arabie Saoudite en a déjà fait les frais lors de son match amical, retardé de deux heures.

La liste des points d'interrogation à l'approche de l'entame de la Coupe du Monde 2026 ne fait que s'allonger. Entre les visas de l'équipe nationale d'Iran, l'interdiction d'accès au territoire américain pour les supporters de plusieurs nations qualifiées (telles que Haïti ou la Côte d'Ivoire), la présence des milices de l'ICE autour des stades ou encore les prix des billets et des transports vers les stades, beaucoup craignent que cette Coupe du Monde soit la moins "populaire" de l'histoire du football.

Et maintenant, voilà que la météo s'invite à la "fête". On le sait depuis la Coupe du Monde des Clubs : le protocole météo est très strict aux Etats-Unis lors des événements sportifs. En cas d'orages détectés à proximité des stades, ce protocole prévoit ainsi que la rencontre soit arrêtée et le public conduit à l'abri durant 30 minutes au moins.

Le compte à rebours de ces 30 minutes est ensuite remis à zéro si la foudre est à nouveau détectée durant cette période, ce qui peut pousser les interruptions à durer plusieurs heures. La FIFA n'a pas trouvé d'accord avec les autorités locales concernant un assouplissement de ce protocole durant la Coupe du Monde.

Deux heures d'interruption durant Arabie Saoudite-Porto Rico, au Texas

Il n'est donc pas improbable que, selon les conditions météorologiques, certaines rencontres se retrouvent longuement interrompues durant la compétition. Et l'une des nations participantes, l'Arabie Saoudite, vient d'en avoir un avant-goût. Les Saoudiens sont déjà présents aux USA, et affrontaient la petite nation de Porto Rico à Austin (Texas).

The match between Saudi Arabia and Puerto Rico has been halted.



Players were removed from the pitch to the changing rooms, and fans were moved to safe areas inside the stadium after a lightning alert within an 8-mile radius. pic.twitter.com/CZODMzdu2z



Lire aussi… LIVE : De Ketelaere fait le break ! (2-0)› — Futball Centa (@futballcenta) June 6, 2026

Après 20 minutes de match, la rencontre a été interrompue en raison du protocole orages, de nombreux impacts de foudre ayant été détectés. L'interruption a duré deux heures, et la rencontre, qui avait commencé à 1h du matin heure belge, s'est donc terminée aux environs de 5h heure belge.

La Belgique pourrait échapper à ce type de situation, la météo aux alentours de Seattle, Los Angeles et Vancouver étant nettement moins sujette aux violents orages. Si les Diables Rouges finissent 2e de leur groupe, ils se rendront cependant dans la banlieue de Dallas (Texas) pour leur 16e de finale.