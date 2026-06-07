Adversaire des Diables, l'Iran fait face à une situation très compliquée pour disputer ses matchs aux USA

C'est désormais une certitude : l'Iran sera bel et bien l'adversaire de la Belgique le 21 juin prochain à Los Angeles. Mais dans quelles conditions...

La saga qui entoure la participation de l'Iran à la Coupe du Monde 2026 a enfin trouvé son dénouement, après que la FIFA ait remué ciel et terre pour que les Etats-Unis accordent leur visa aux joueurs. Cette semaine, enfin, ces derniers ont obtenu le précieux sésame auprès de l'ambassade des USA à Ankara, en Turquie, où l'Iran a disputé ses matchs de préparation.

Une préparation qui a été chamboulée en amont de la Coupe du Monde. Alors qu'ils étaient censés loger à Tucson (Arizona), les Iraniens ont finalement été forcés de déplacer leur camp de base à Tijuana, au Mexique, où ils sont arrivés ce week-end.

Et même si le plus dur semble fait et que l'Iran participera bel et bien à la Coupe du Monde, un problème demeure : non seulement une partie du staff et de la délégation iranienne n'a pas obtenu d'autorisation d'entrer sur le territoire américain (15 membres de l'équipe administrative et d'encadrement auraient essuyé un refus, dont le président de la fédération iranienne Mehdi Taj), mais les joueurs eux-mêmes ne pourront arriver sur place que le jour du match. Ils devront aussi quitter les USA dans la foulée.

Pas de conférences de presse, pas d'entraînement au stade ?

C'est ce qu'a précisé à la presse l'ambassadeur iranien au Mexique Abolfazl Pasandideh, et cela contredit donc les premières informations comme quoi l'Iran pouvait arriver la veille des rencontres sur le sol américain. Cela aura des conséquences directes sur l'organisation du tournoi pour l'Iran : généralement, la veille du match est consacrée à une conférence de presse au stade où a lieu la rencontre, ainsi qu'à un entraînement sur le terrain. L'Iran n'y aura pas droit, et découvrira donc - entre autres - le SoFi Stadium de Los Angeles le jour-même.

Si la distance entre Tijuana et Los Angeles est moindre que pour certains autres déplacements durant ce Mondial, devoir la couvrir le matin-même d'un match qui, rappelons-le, aura lieu à midi heure locale est particulièrement pénible pour les organismes. Les Diables Rouges, eux, seront arrivés à Los Angeles la veille et auront eu le temps de prendre leurs marques.



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Le premier match de l'Iran a également lieu à Los Angeles, et le troisième aura lieu à Seattle. Dans ces conditions, on peut se demander comment la Team Melli performera à la Coupe du Monde, et ce alors qu'elle est sur papier tout à fait capable de sortir de cette poule.