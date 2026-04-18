Le premier promu en Premier League, coaché par Frank Lampard, est connu

La Championship a livré son premier verdict : Coventry City est assuré de monter en Premier League. Une belle revanche pour Frank Lampard.

C'est officiel : on connaît l'identité du premier club promu en Premier League. Il s'agit de Coventry City qui a pu se contenter d'un match nul en déplacement aux Blackburn Rovers (1-1) pour valider son ticket pour l'élite anglaise, avec 86 points.

Coventry City compte dès lors 11 points d'avance sur son premier poursuivant, Ipswich Town. Le club ne peut plus voir la promotion directe lui échapper.

Lampard retrouve la Premier League

C'est un retour en Premier League pour la première fois depuis 25 ans : le club des Midlands avait été relégué pour la dernière fois de l'élite anglaise en 2001. Il avait ensuite connu une longue période de disette et même une relégation en D4 anglaise en 2017-2018.

Cette remontée est aussi la revanche d'un coach qui avait vu les portes de la Premier League se fermer : Frank Lampard. Ancien entraîneur de Derby où il avait connu le succès, Lampard a ensuite dirigé Chelsea et Everton, sans grand succès.



Après un passage catastrophique en tant qu'intérimaire à Chelsea où il était une légende en tant que joueur (une victoire et 8 défaites en 11 matchs), Lampard était resté sans club durant un an et demi. Il a alors repris Coventry City en novembre 2024, et retrouve désormais la Premier League.