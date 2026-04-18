Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht prolonge l'aventure à Mons

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Photo: © photonews

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Lars Montegnies s'est imposé comme titulaire dans l'entrejeu de Mons. Il sera encore au Tondreau la saison prochaine.

En début de saison 2023/2024, Lars Montegnies avait impressionné avec Courtrai. Le jeune milieu de terrain, même pas âgé de 18 ans, avait débuté en tant que titulaire sous Edward Still.

Après trois matchs chez les professionnels, il signait à Anderlecht pour renforcer les RSCA Futures en D1B. Il ne s'y est pas imposé comme titulaire, montant toutefois régulièrement au jeu.

Désireux de retrouver plus de temps de jeu ailleurs, le jeune milieu de terrain est entré en discussions avancées avec le Beerschot, mais le projet présenté par les Anversois a changé au dernier moment. En janvier 2025, Montegnies a alors été prêté à Mons, avant que les Dragons ne l'acquièrent définitivement l'été dernier.

L'une des bonnes surprises de la saison

Cette saison, le natif d'Izegem s'est imposé comme un titulaire au RAEC et donne le rythme dans l'entrejeu. Il arrivait toutefois en fin de contrat. Mais la direction disposait d'une option pour le prolonger et a décidé de l'activer.

"Je suis ravi d'avoir l'opportunité de progresser comme jeune joueur au sein de ce club à la belle tradition. Je me sens bien ici et je partage l'ambition du club de montrer que Mons a toute sa place dans le monde professionnel", explique-t-il dans le communiqué officiel. Aidera-t-il les Dragons à monter en D1B ?

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