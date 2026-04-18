Toby Alderweireld n'épargne pas son ancien club: "Ils ne sont pas assez bons"

Toby Alderweireld n'épargne pas son ancien club: "Ils ne sont pas assez bons"

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Tottenham vit une saison dramatique et flirte même avec la relégation en Championship. Toby Alderweireld, ancienne icône des Spurs, n'épargne pas son ancien club et pointe surtout du doigt l'effectif.

Tottenham vit une saison cauchemardesque en Premier League. Les Spurs, qui se battent habituellement pour les places européennes et sont même champions d'Europa League en titre, pointent actuellement à la 18e position, soit la première place de relégable.

Avec seulement cinq matches à disputer, la marge de manœuvre sera en tout cas extrêmement réduite. Une relégation n'a rien d'impensable pour Tottenham, qui s'est mis dans une situation très délicate. Toby Alderweireld, 236 matchs pour les Spurs, observe cela avec amertume.

"Des joueurs recrutés pour énormément d'argent ne répondent pas aux attentes", explique-t-il à ESPN. "Pas sur un ou deux matches, mais sur toute une saison. Il faut simplement conclure qu'ils ne sont pas assez bons en termes de qualité. C'est très simple", regrette Alderweireld.

Toby Alderweireld est sévère avec Tottenham... et pessimiste 

Alderweireld a joué à Tottenham entre 2015 et 2021, et il sait mieux que quiconque ce qui se passe au sein du club. "Le coach n'est pas le problème", affirme l'ancien défenseur central. "On peut toujours mettre un autre entraîneur, mais si les joueurs ne font pas ce qu'ils doivent faire, ça restera pareil. Dans ce groupe, personne ne se lève. Personne ne prend l'équipe par la main. Chacun joue pour soi".


"Il faut vraiment passer un grand coup de balai dans l'effectif", poursuit Alderweireld, très sévère. "Cette saison montre de quel bois sont faits les joueurs. En plus, il faut une vision claire. Donnez du temps à un entraîneur et assurez-vous que l'effectif soit meilleur. Sinon, l'an prochain, vous vous retrouverez dans la même situation. En tout cas, ce sera très compliqué. Quand on les voit jouer, honnêtement, on ne leur donne que très peu de chances". 

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