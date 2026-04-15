Tottenham rélégué et Arsenal écoeuré ? Londres pourrait vivre une fin de saison dramatique

Florent Malice
Florent Malice, journaliste de football
| Commentaire
Tottenham rélégué et Arsenal écoeuré ? Londres pourrait vivre une fin de saison dramatique
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Deux grands rivaux londoniens pourraient bien vivre une énorme désillusion aux deux extrémités du classement en Premier League. Arsenal pourrait manquer le titre, et Tottenham basculer en Championship.

Une moitié de Londres pourrait bien être en deuil au terme de cette saison - la moitié qui ne se compose ni de supporters de West Ham United, ni de supporters de Chelsea, sans même évoquer ceux des nombreux autres clubs de la capitale anglaise. Car c'est dans le nord de la ville, entre Tottenham et Islington, qu'on commence à craindre le pire.

Tottenham peut-il vraiment descendre ?

Le pire, il serait pour Tottenham : les Spurs sont actuellement dans la zone rouge, et si pendant de longs mois, on se persuadait qu'un tel géant ne risquait pas réellement de basculer, difficile de rester aussi positif désormais. Le vainqueur de la Ligue Europa pourrait être relégué un an après son premier trophée européen en plus de 40 ans.

Et un regard sur le programme des Spurs laisse plutôt pessimiste : les hommes de Roberto De Zerbi doivent encore se rendre à Aston Villa et Chelsea (4e et 6e), et recevoir Brighton et Everton (8e et 9e). Un programme assez comparable à celui de West Ham mais au vu des dynamiques respectives des deux équipes, on a du mal à miser sur Tottenham. 

Pour le public belge, Tottenham a longtemps eu un parfum particulier : on se rappelle de l'époque des "Belgian Spurs", quand Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Mousa Dembélé et Nacer Chadli étaient tous des cadres à White Hart Lane. Peut-être le secret de la résurrection est-il d'aller chercher un ou deux Diables Rouges l'été prochain ; encore faut-il espérer que ce ne soit pas pour revenir immédiatement de Championship.

Arsenal pourrait bien encore rater la montre en or 

Vingt-deux ans plus tard, Arsenal va-t-il enfin remporter un titre de champion d'Angleterre ? Il y a quelques semaines de ça, on ne voyait pas comment le sacre pouvait échapper aux Gunners. Aujourd'huui, on ne peut qu'être d'accord avec Anthony Vanden Borre quand il constate, crûment, qu'Arsenal est en train "de se ch*er dessus".

S'ils perdent dimanche prochain à Manchester City, Arsenal pourrait en effet voir les Citizens revenir à 3 points - avec un match de moins. Pour les supporters des Gunners, habitués aux désillusions cruelles ces dernières années, il n'en faut pas plus : le scénario semble presque écrit. Le reste de la ville de Londres salive : les supporters de Chelsea ont très probablement... fêté la défaite de leur équipe contre Manchester City, qui mettait Arsenal sous pression. 

Entre course au titre et course au maintien, le nord de Londres est sous tension en cette fin de saison. Et le scénario catastrophe est bel et bien envisageable...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Tottenham
Arsenal

Plus de news

Un engouement total : un club de Pro League déjà proche des 20.000 abonnements pour la saison prochaine !

Un engouement total : un club de Pro League déjà proche des 20.000 abonnements pour la saison prochaine !

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/04: Stankovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/04: Stankovic

19:00
23 millions dans les caisses : le premier transfert sortant du Club de Bruges serait acté !

23 millions dans les caisses : le premier transfert sortant du Club de Bruges serait acté !

19:00
Roberto Martinez va recroiser un ancien Diable à la Coupe du Monde : "Nous échangerons quelques mots"

Roberto Martinez va recroiser un ancien Diable à la Coupe du Monde : "Nous échangerons quelques mots"

18:20
"Il y avait une autre solution" : le fondateur des Playoffs monte au créneau !

"Il y avait une autre solution" : le fondateur des Playoffs monte au créneau !

18:00
Après cinq ans d'attente : un ancien attaquant du Standard et de Charleroi enfin blanchi par la justice

Après cinq ans d'attente : un ancien attaquant du Standard et de Charleroi enfin blanchi par la justice

17:30
Des supporters armés et cagoulés au retour de l'équipe : Karel Geraerts sous très haute tension !

Des supporters armés et cagoulés au retour de l'équipe : Karel Geraerts sous très haute tension !

17:00
Déjà à la Coupe du Monde 2022 mais plus ambitieux cet été : "Je me sens un mélange de Kompany et Vertonghen"

Déjà à la Coupe du Monde 2022 mais plus ambitieux cet été : "Je me sens un mélange de Kompany et Vertonghen"

16:30
Romelu Lukaku doit-il aller à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive ? Un ancien sélectionneur se mouille

Romelu Lukaku doit-il aller à la Coupe du Monde quoi qu'il arrive ? Un ancien sélectionneur se mouille

16:00
2
Plus le même joueur qu'en Belgique : un ancien d'Anderlecht mis à l'écart par son coach

Plus le même joueur qu'en Belgique : un ancien d'Anderlecht mis à l'écart par son coach

15:30
Grand changement pour le foot wallon ! L'ACFF n'est plus : "Une nouvelle page tournée vers l'avenir"

Grand changement pour le foot wallon ! L'ACFF n'est plus : "Une nouvelle page tournée vers l'avenir"

15:00
Et maintenant, on fait quoi ? Romelu Lukaku met les Diables dans de beaux draps

Et maintenant, on fait quoi ? Romelu Lukaku met les Diables dans de beaux draps

14:40
4
"La tension est montée" : Théo Leoni n'y va pas de main morte, Reims au bord du goufre

"La tension est montée" : Théo Leoni n'y va pas de main morte, Reims au bord du goufre

14:20
Vincent Kompany plaide pour changer une règle de l'UEFA : "C'est trop sévère"

Vincent Kompany plaide pour changer une règle de l'UEFA : "C'est trop sévère"

14:00
Marco Ilaimaharitra s'en souvient : l'arbitre du choc wallon est connu

Marco Ilaimaharitra s'en souvient : l'arbitre du choc wallon est connu

13:30
Union - Bruges, un match fermé ce dimanche ? "Ce sera 0-0, 1-0 ou 0-1, quelque chose comme ça"

Union - Bruges, un match fermé ce dimanche ? "Ce sera 0-0, 1-0 ou 0-1, quelque chose comme ça"

13:00
3
398 minutes de jeu, écarté depuis la mi-janvier : mais où est passé Michel-Ange Balikwisha ?

398 minutes de jeu, écarté depuis la mi-janvier : mais où est passé Michel-Ange Balikwisha ?

12:40
Saison terminée après quatre matchs... et un assist pour cet ancien portier d'Anderlecht

Saison terminée après quatre matchs... et un assist pour cet ancien portier d'Anderlecht

12:20
Le noyau A, ou déjà un départ : que va faire le grand talent du Standard Ilian Hadidi ?

Le noyau A, ou déjà un départ : que va faire le grand talent du Standard Ilian Hadidi ?

12:00
La malédiction d'Anderlecht : les Mauves abordent encore LE match de la saison déforcés

La malédiction d'Anderlecht : les Mauves abordent encore LE match de la saison déforcés

11:40
1
Écarté, mais pas pour ses performances, et accessible : le bon coup de l'été se trouve peut-être à l'Antwerp

Écarté, mais pas pour ses performances, et accessible : le bon coup de l'été se trouve peut-être à l'Antwerp

11:20
Cela se décante : une bataille entre l'Angleterre et les Pays-Bas pour Zakaria El Ouahdi

Cela se décante : une bataille entre l'Angleterre et les Pays-Bas pour Zakaria El Ouahdi

11:00
🎥 Le RSC Anderlecht offre un nouveau rôle... très étonnant à l'ancien Diable Rouge Marvin Ogunjimi

🎥 Le RSC Anderlecht offre un nouveau rôle... très étonnant à l'ancien Diable Rouge Marvin Ogunjimi

10:30
Ce n'est pas un hasard : pourquoi deux arrières gauches sont déjà cités au Standard, malgré Gustav Mortensen ?

Ce n'est pas un hasard : pourquoi deux arrières gauches sont déjà cités au Standard, malgré Gustav Mortensen ?

10:00
Le Kompany Day, et un duel entre Diables auquel on devrait cette fois avoir droit, en Ligue des Champions

Le Kompany Day, et un duel entre Diables auquel on devrait cette fois avoir droit, en Ligue des Champions

08:30
Le transfert record se rapproche pour le Club de Bruges : "Il peut être important dans tous les championnats"

Le transfert record se rapproche pour le Club de Bruges : "Il peut être important dans tous les championnats"

09:30
Et maintenant, quelle suite pour Romelu Lukaku ? Un favori cité pour griller la politesse à Anderlecht

Et maintenant, quelle suite pour Romelu Lukaku ? Un favori cité pour griller la politesse à Anderlecht

09:00
1
Herman Van Holsbeeck de retour dans le monde du football : "On replonge facilement"

Herman Van Holsbeeck de retour dans le monde du football : "On replonge facilement"

08:00
Huit buts sur les dix derniers matchs : cet ancien attaquant de Warnant explose en Challenger Pro League

Huit buts sur les dix derniers matchs : cet ancien attaquant de Warnant explose en Challenger Pro League

07:40
Les transports gratuits à la Coupe du Monde ? Ne rêvez pas : les supporters devront payer une fortune

Les transports gratuits à la Coupe du Monde ? Ne rêvez pas : les supporters devront payer une fortune

07:20
Nathan De Cat a-t-il une chance de disputer la finale de la Coupe ? Un médecin du sport nous donne son avis

Nathan De Cat a-t-il une chance de disputer la finale de la Coupe ? Un médecin du sport nous donne son avis

07:00
1
Les mots de Nicky Hayen n'ont pas plu : "Jamais entendu ça de la part d'un entraîneur"

Les mots de Nicky Hayen n'ont pas plu : "Jamais entendu ça de la part d'un entraîneur"

06:40
Ligue des Champions : le Barça passe tout près de l'exploit, Liverpool n'y aura pas cru

Ligue des Champions : le Barça passe tout près de l'exploit, Liverpool n'y aura pas cru

23:03
Bruges a-t-il identifié un filon ? Le Club aurait un oeil sur l'éventuel successeur de Tresoldi

Bruges a-t-il identifié un filon ? Le Club aurait un oeil sur l'éventuel successeur de Tresoldi

22:30
Le football français en deuil : le président de la FFF durant "l'affaire Knysna" est décédé à 90 ans

Le football français en deuil : le président de la FFF durant "l'affaire Knysna" est décédé à 90 ans

22:00
Lieven Maesschalck, malgré lui au coeur de la tempête Lukaku : "Romelu en avait tout simplement marre"

Lieven Maesschalck, malgré lui au coeur de la tempête Lukaku : "Romelu en avait tout simplement marre"

21:40
4

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 32
West Ham Utd West Ham Utd 4-0 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 1-2 Bournemouth Bournemouth
Brentford Brentford 2-2 Everton Everton
Burnley Burnley 0-2 Brighton Brighton
Liverpool Liverpool 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 1-0 Tottenham Tottenham
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 0-3 Manchester City Manchester City
Manchester United Manchester United 1-2 Leeds United Leeds United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved