Tottenham rélégué et Arsenal écoeuré ? Londres pourrait vivre une fin de saison dramatique

Deux grands rivaux londoniens pourraient bien vivre une énorme désillusion aux deux extrémités du classement en Premier League. Arsenal pourrait manquer le titre, et Tottenham basculer en Championship.

Une moitié de Londres pourrait bien être en deuil au terme de cette saison - la moitié qui ne se compose ni de supporters de West Ham United, ni de supporters de Chelsea, sans même évoquer ceux des nombreux autres clubs de la capitale anglaise. Car c'est dans le nord de la ville, entre Tottenham et Islington, qu'on commence à craindre le pire.

Tottenham peut-il vraiment descendre ?

Le pire, il serait pour Tottenham : les Spurs sont actuellement dans la zone rouge, et si pendant de longs mois, on se persuadait qu'un tel géant ne risquait pas réellement de basculer, difficile de rester aussi positif désormais. Le vainqueur de la Ligue Europa pourrait être relégué un an après son premier trophée européen en plus de 40 ans.

Et un regard sur le programme des Spurs laisse plutôt pessimiste : les hommes de Roberto De Zerbi doivent encore se rendre à Aston Villa et Chelsea (4e et 6e), et recevoir Brighton et Everton (8e et 9e). Un programme assez comparable à celui de West Ham mais au vu des dynamiques respectives des deux équipes, on a du mal à miser sur Tottenham.

Pour le public belge, Tottenham a longtemps eu un parfum particulier : on se rappelle de l'époque des "Belgian Spurs", quand Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Mousa Dembélé et Nacer Chadli étaient tous des cadres à White Hart Lane. Peut-être le secret de la résurrection est-il d'aller chercher un ou deux Diables Rouges l'été prochain ; encore faut-il espérer que ce ne soit pas pour revenir immédiatement de Championship.





Arsenal pourrait bien encore rater la montre en or

Vingt-deux ans plus tard, Arsenal va-t-il enfin remporter un titre de champion d'Angleterre ? Il y a quelques semaines de ça, on ne voyait pas comment le sacre pouvait échapper aux Gunners. Aujourd'huui, on ne peut qu'être d'accord avec Anthony Vanden Borre quand il constate, crûment, qu'Arsenal est en train "de se ch*er dessus".

S'ils perdent dimanche prochain à Manchester City, Arsenal pourrait en effet voir les Citizens revenir à 3 points - avec un match de moins. Pour les supporters des Gunners, habitués aux désillusions cruelles ces dernières années, il n'en faut pas plus : le scénario semble presque écrit. Le reste de la ville de Londres salive : les supporters de Chelsea ont très probablement... fêté la défaite de leur équipe contre Manchester City, qui mettait Arsenal sous pression.

Entre course au titre et course au maintien, le nord de Londres est sous tension en cette fin de saison. Et le scénario catastrophe est bel et bien envisageable...