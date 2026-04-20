"Ce match est à l'image de notre saison" : Sébastien Pocognoli frustré après le partage de l'AS Monaco

L'AS Monaco a été tenue en échec par l'AJ Auxerre dimanche soir. Sébastien Pocognoli s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre.

L'AS Monaco a été menée 2-0 en première période avant de revenir à 2-2 grâce à des buts d'Ansu Fati (56e) et Folarin Balogun (59e). Le club monégasque n'est cependant pas parvenu à inscrire un autre but pour prendre l'avantage.

"Ce match est à l’image de notre saison, nous sommes dans la réaction d’une manière globale", a souligné Sébastien Pocognoli. "On verra en fin de saison si on voit ce match nul à moitié vide ou à moitié plein."

Il voit le retour au score comme un élément positif : "Il y a eu une réaction qui donne un petit sentiment positif d’être revenus au score, puisque cela reste une performance de le faire. Les 30 dernières minutes de la première période ont été d’un niveau très faible collectivement alors que les 10 premières avaient été correctes dans ce qu’on voulait mettre en place. Tout le monde était en dessous de son niveau."

Son équipe ne débute pas bien les rencontres, ce qui déçoit l'entraîneur belge : "Cela fait trois matchs désormais qu’on ne commence pas de la bonne manière, c’est décevant et c’est quelque chose qu’on devra analyser."

Un facteur de jeu ou une approche mentale ?



Mais alors, est-ce un facteur de jeu ou une approche mentale ? "J’essaye en tout cas d’avoir le plus d’impact possible par rapport à ça. À la mi-temps, j’ai demandé une réaction, ils l’ont fait. C’est positif parce que la deuxième période était très bonne avec beaucoup d’impact de Simon Adingra, notamment."