Après une grosse frayeur, Zakaria El Ouahdi a pu rejoindre le groupe du Maroc

Zakaria El Ouahdi a bien failli vivre un cauchemar. Le latéral du KRC Genk n'avait pas pu accompagner le groupe du Maroc aux USA en raison de problèmes de visa.

Le rêve de Zakaria El Ouahdi a failli virer au cauchemar. Auteur d'une énorme saison avec le KRC Genk, le latéral belgo-marocain a été repris par Mohamed Ouahbi pour la Coupe du Monde 2026, qui serait sa première grande compétition avec les Lions de l'Atlas. Mais El Ouahdi n'a pas obtenu son visa pour la date du départ vers New York, où le Maroc résidera durant la compétition.

La situation était assez interpelante car Zakaria El Ouahdi s'était vu refuser son visa à deux reprises. Mo Ouahbi avait même anticipé en reprenant... Ali Maamar avec lui aux USA. Le latéral du RSC Anderlecht avait déjà fait nombre lors du match amical du Maroc face à Madagascar, et avait pu disputer ses premières minutes avec l'équipe A.

Zakaria El Ouahdi a bien pu rejoindre les USA

Mais ce jeudi, gros ouf de soulagement pour le Maroc comme pour El Ouahdi : Het Laatste Nieuws nous apprend que le Genkois a bel et bien pu s'envoler pour New York. Le père du joueur a clarifié la situation auprès du média néerlandophone.

"Nous avons vraiment souffert ces derniers jours, mais tout est réglé. Ils lui ont fait remplir un nouveau formulaire en vérifiant scrupuleusement tous les pays où il s’est rendu récemment. Voyageant beaucoup avec la sélection et pour l’Europa League, cela représentait pas mal de destinations. Heureusement, la situation s’est décantée à temps. Ce n’est pas un drame, il a juste un jour de retard", précise Mohamed Achahbar.

Ce dernier affirme même que des discussions auraient eu lieu entre la fédération de football marocaine et... le Secrétaire d'Etat Américain aux Affaires étrangères - Marco Rubio - pour aider à dénouer la situation.



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Le Maroc a été versé dans le groupe C de cette Coupe du Monde 2026. Les Lions de l'Atlas y affronteront le Brésil, l'Ecosse et Haïti.