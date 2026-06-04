Une opportunité pour un club belge? Sankt Pauli se sépare d'Alexander Blessin

L'ancien coach de l'Union et d'Ostende n'avait pas réussi à maintenir le club au sein de l'élite allemande.

Alexander Blessin est désormais un homme libre, alors que le mercato des entraîneurs s'annonce assez intense cet été. Lanterne rouge de Bundesliga, Sankt Pauli a acté ce jeudi la séparation avec le coach allemand, qui avait encore un an de contrat.

Sur le banc d'Ostende entre juillet 2020 et janvier 2022, le technicien allemand, biberonné au football RedBull du côté de Leipzig, avait ensuite rebondi, lors de la saison 2023-2024, à l'Union Saint-Gilloise.

Il avait permis aux Bruxellois de dépoussiérer l'armoire à trophées, pour la première fois depuis 1935, en y ajoutant une Coupe de Belgique. Mais, alors que le doublé semblait une possibilité, tout ne s'est pas passé comme espéré.

En tête de la phase classique, les Bruxellois s'étaient ensuite quelque peu effondrés au cours des Play-offs au point d'être débordés par le Club Brugeois.

Sankt Pauli pénalisé par son attaque

Alexander Blessin quittait l'Union dans la foulée pour rejoindre Sankt Pauli, tout juste promu parmi l'élite allemande, et prendre le relais de Fabian Hürzeler, parti à Brighton. Un choix aussi dicté par des raisons familiales car il souhaitait se rapprocher de sa femme partiellement paralysée.





Il parvenait à maintenir les "Kiezkicker" en Bundesliga la saison dernière mais n'y parviendra pas lors de celle-ci. Avec seulement six victoires en 34 matchs, Sankt Pauli était surtout pénalisé par une attaque famélique (29 buts, la plus mauvaise de Bundesliga).

Où rebondira Alexander Blessin? Peut-être pas en Pro League même si certains clubs tenteront peut-être le coup.