OHL se sépare d'un ancien de l'Union

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OHL se sépare d'un ancien de l'Union
Photo: © photonews

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Oud-Heverlee Louvain a décidé de laisser filer Casper Terho au Sparta Rotterdam, club qui le louait depuis cet hiver.

S'ils partagent en commun un passage par le Parc Duden, Casper Terho et Felice Mazzù ne s'y sont jamais croisés. Ils n'ont pas beaucoup collaboré non plus lors de leur passage commun à OHL. Sous la direction du Carolo, le piston finlandais n'a disputé que 84 petites minutes.

Du coup, celui qui était arrivé cet été au Den Dreef pour un peu moins de deux millions d'euros a été prêté au Sparta Rotterdam, où à défaut d'être devenu titulaire, il a au moins un peu alimenté une feuille de stats (1 but et 1 assist) restée vierge du côté de Louvain.

De quoi inciter les Néerlandais à le garder plus longtemps. Casper Terho ne reviendra donc pas à OHL, où Felice Mazzù n'a pas été conservé sur le banc.



Lire aussi… OFFICIEL : OHL lève l'option d'achat de l'une de ses satisfactions de la saison

Option levée sur Lakomy

De son côté, Lukasz Lakomy restera à Den Dreef, où il paraphé un contrat jusqu'en 2029. Le Polonais était arrivé en prêt l'an dernier en provenance du club suisse des Young Boys Berne.

Le gaucher est rapidement devenu l'un des éléments importants des universitaires grâce à ses qualités techniques et de frappe. En 34 sorties, celui qui fut international espoir polonais a marqué trois buts et distribué trois assists.

De quoi convaincre les dirigeants louvanistes de lever l'option sur son contrat de prêt, estimée à 2 millions d'euros. "Sa magnifique frappe contre le Cercle de Bruges et son but à domicile contre La Gantoise resteront dans toutes les mémoires", a écrit Oud-Heverlee Louvain sur son site.  

Le milieu défensif sera probablement l'un des joueurs sur lesquels devrait s'appuyer le nouvel entraîneur pour rebâtir une équipe compétitive. Cette saison, OHL avait disputé les Play-offs pour le titre où il avait fait de la figuration avec seulement un seul succès en 10 sorties.

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