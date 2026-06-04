Au milieu des doutes, l'Iran s'envolera pour le Mexique sur une ultime victoire

Le deuxième adversaire des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2026, l'Iran, a réussi sa préparation. La Team Melli a gagné son match amical face au Mali.

La préparation à la Coupe du Monde 2026 n'aura pas été un long fleuve tranquille pour l'Iran. Pendant longtemps, la participation même de la Team Melli à la compétition a paru improbable, dans le contexte géopolitique très tendu qui oppose les USA à l'Iran depuis le 28 février 2026 dernier et l'attaque combinée des Etats-Unis et d'Israël sur la république islamique.

Grâce notamment aux garanties obtenues par la FIFA auprès du gouvernement américain, l'Iran devrait bel et bien disputer la Coupe du Monde 2026 - on imagine mal, en tout cas, un ultime retournement de situation alors que le tournoi débute dans une semaine.

Mais un changement, et non des moindres, a dû être arrangé : l'Iran ne logera pas sur le sol étatsunien mais bien au Mexique durant la compétition, et se déplacera donc pour chacune de ses rencontres. C'est donc pour Mexico que la délégation iranienne s'envolera ce samedi, avant de prendre ses bases à Tijuana.

Une ultime victoire face au Mali pour l'Iran

Malgré ces grosses difficultés et cette incertitude forcément éprouvante pour les organismes, les joueurs iraniens ont réussi leur préparation. Il y a quelques jours de ça, ils avaient déjà battu la Gambie (3-1). Leur second adversaire était une autre nation africaine : le Mali, affronté à Antalya, en Turquie.

🚨🇮🇷 L’Iran s’impose face au Mali (2-0) lors de son dernier match de préparation à huis clos en Turquie avant son départ pour le Mexique. pic.twitter.com/n9AbHyE09b



— Team Melli Actu 💚🤍❤️🐆 (@TeamMelliActu) June 4, 2026

Le match s'est tenu à huis-clos intégral, y compris pour les médias, et a été remporté 2 buts à 0 par la Team Melli. Les buts ont été inscrits par Saeid Ezatolahi (14e) et Ramin Rezaeian (55e).

La délégation iranienne a reçu ses visas pour entrer au Mexique, mais pas encore pour entrer aux USA. Cela reste un énorme point d'interrogation, car l'administration Trump avait clairement annoncé que toute personne liée aux Gardiens de la Révolution, organisation placée par les USA, le Canada et l'Union Européenne sur la liste des organisations terroristes, se verrait interdire l'entrée sur le territoire ; or, le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, est un ancien Gardien de la Révolution.

Si l'Iran franchit cet ultime écueil, il doit entamer sa Coupe du Monde le 16 juin prochain face à la Nouvelle-Zélande, à Los Angeles. C'est là aussi que la 21e nation mondiale défiera ensuite la Belgique, le 21 juin.