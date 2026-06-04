Le score des matchs des Diables... dans le ciel ? La ville de Seattle prépare quelque chose d'inédit

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le score des matchs des Diables... dans le ciel ? La ville de Seattle prépare quelque chose d'inédit

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Les villes-hôtes de la Coupe du Monde 2026 préparent la compétition, et au-delà des polémiques, certaines promettent une grande fête. C'est le cas de Seattle.

Alors que plusieurs villes des USA semblent empêtrées dans diverses polémiques, dont celles liées aux tarifs des trajets vers le stade pour New York ou Boston, par exemple, Seattle dénote. Le lieu de villégiature des Diables Rouges paraît préparer sa Coupe du Monde avec sérénité, notamment avec un plan de mobilité adapté et une offre renforcée, un stade accessible à pied et des tarifs réduits. 

Seattle est également considérée comme une ville où il fait bon vivre, et où les supporters pourront apprécier une ambiance détendue loin des plus grandes mégalopoles américaines et de ses tensions politiques. Comme toutes les villes-hôtes, Seattle proposera des activités pour les supporters : fanzones, expositions, concerts... 

Des scores dans le ciel de Seattle 

Mais le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2026 à Seattle a également prévu un spectacle inédit. Ainsi, comme le rapporte Geekwire, la ville de Seattle prévoit de mettre en place la diffusion dans... le ciel de la ville des scores des rencontres se tenant au Lumen Field, le stade où la Belgique affrontera l'Egypte. 


Le tableau de score tel qu'il devrait être affiché dans le ciel de Seattle. 

Ce score devrait apparaître dans le ciel de lSeattle à proximité de l'iconique Space Needle, et permettra donc aux supporters présents en ville et n'ayant pas d'écran à proximité de connaître en direct l'évolution du score. Une prouesse technologique réalisée par des drones, et que la ville de Seattle affirme être une première mondiale.

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Les Diables Rouges ne seront bien sûr pas les seuls concernés puisque le Lumen Field accueillera 6 matchs durant la Coupe du Monde 2026, dont un très attendu USA-Australie le 19 juin à midi. Bosnie-Herzégovine - Qatar et Egypte-Iran sont aussi au programme, ainsi qu'un 16e et un 8e de finale par la suite - deux rencontres que disputera la Belgique si elle termine première de son groupe. 

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