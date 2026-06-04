RD Congo - Danemark à Sclessin : une très belle soirée, malgré quelques excès

Les supporters de la République démocratique du Congo ont mis l'ambiance dans le stade de Sclessin ce mercredi soir. Une belle soirée, malgré l'absence de but sur la pelouse et quelques dégâts constatés à certaines entrées.

Avec plus de 23.000 supporters présents, le stade de Sclessin a enregistré l'une de ses plus grosses affluences de la saison à l'occasion de la rencontre amicale entre la République démocratique du Congo et le Danemark.

Des supporters, tous aux couleurs de la RDC à l'exception d'une poignée d'irréductibles Danois, qui s'étaient déjà rassemblés quelques heures avant le match dans le centre-ville de Liège ou dans les rues avoisinant l'antre des Rouches, dans une ambiance très bon enfant... sauf peut-être pour quelques voisins ayant vécu au rythme des trompettes durant quelques heures.

Le stade n'était pourtant pas aussi rempli que l'on aurait pu l'imaginer au coup d'envoi : bon nombre de supporters ont été surpris par les files aux portiques de sécurité, et ont manqué les hymnes nationaux ainsi que les premiers voyages du ballon rond.

Quelques problèmes aux entrées

Certains ont perdu patience et ont tenté de forcer le passage, voire d'escalader les grilles. À l'entrée de toutes les tribunes ou presque, les stewards s'occupant de la validation des tickets se sont retrouvés débordés. Quelques portiques auraient d'ailleurs subi des dégâts.

Le petit bémol d'une soirée qui s'est déroulée dans une ambiance que l'on n'aurait pu espérer meilleure. La vidéo de nos confrères de "Leopardsfoot", montrant deux supporters danois s'ambiancer au rythme de la musique congolaise, est là pour en attester.



