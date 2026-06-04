Auxerre se sépare officiellement de son entraîneur, Will Still va lui succéder

La fin de l'histoire d'amour entre l'AJ Auxerre et Christophe Pelissier a été actée ce jeudi. Sauf retournement de situation, Will Still sera le nouvel entraîneur des Bourguignons.

C'était dans l'air. Malgré le maintien, l'AJ Auxerre s'est séparé de son entraîneur Christophe Pelissier, conformément à la volonté de son propriétaire chinois James Zhou. Le club bourguignon a officialisé la nouvelle ce jeudi soir.

Christophe Pelissier, à qui il restait encore une année de contrat, avait été nommé entraîneur principal d'Auxerre à la fin du mois d'octobre 2022. Il avait été maintenu en poste en juin 2023 malgré la rétrogradation du club en Ligue 2. Auxerre avait ensuite retrouvé l'élite dès l'exercice suivant et assuré deux maintiens consécutifs.

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L’AJ Auxerre annonce la fin de sa collaboration avec Christophe Pelissier, ainsi qu’avec trois membres de son staff technique (Jean-Marie Stephanopoli, Olivier Lagarde et Aurélien Denotti).



L’ensemble du club tient à les remercier et leur… pic.twitter.com/8PE24AwlcG — AJ Auxerre (@AJA) June 4, 2026







L'AJ Auxerre va ausssi se séparer des adjoints du coach déchu, Jean-Marie Stephanopoli, Olivier Lagarde et Aurélien Denotti. Une opération qui va coûter deux millions d'euros, charges comprises, à l'entité bourguignone.

En revanche, Auxerre ne devrait pas se séparer de Jean-Alain Boumsong et Djibril Cissé, deux légendes du club sur le rectangle vert, qui étaient désormais en charge respectivement des défenseurs et des attaquants.

Will Still a gardé la cote en France

Ils pourraient donc épauler le successeur de Christophe Pelissier, qui sera plus que probablement Will Still. Selon L'Equipe, son arrivée devrait être désormais officialisée dans les prochaines heures.

Ce sera le troisième club en Ligue 1 du cadet des frères Still, lui qui s'est déjà assis sur les bancs du Stade de Reims et du RC Lens. Son nom avait aussi circulé à Lorient il y a quelques semaines.

Lors de la saison écoulée, les frères Still ont partagé le point commun d'être licenciés tous les deux d'un club de Championship, l'antichambre de la Premier League.

Will avait tenu 16 matchs sur le banc de Southampton, tandis qu'Edward, arrivé par après du côté de Watford, n'avait pu diriger que 15 rencontres avant d'être renvoyé.

Une chose est sûr, les Still partagent l'art du rebond. Le 20 mai dernier, Edward Still était annoncé à la RAAL, où il prenait le relais de Frédéric Taquin.

Will n'attendra donc pas très longtemps avant de reprendre du service dans une compétition qu'il a découverte en juillet 2021, comme assistant d'Óscar García au Stade de Reims.

Le 13 octobre 2022, il est nommé entraîneur principal et dirigera les Rémois pendant 64 duels, avec 25 victoires à la clé. Licencié en mai 2024, il rebondit ensuite à Lens, où il finira 8e au terme de la saison.

Vient ensuite le flop Southampton, où il sera viré après 13 journées de championnat, alors que ses couleurs pointaient à une insuffisante 20e place (sur 24) avec seulement deux petits succès décrochés. Après le départ de Will Still, les "Saints" termineront 4e.

Mais la Ligue 1 a conservé de bons souvenirs de Will Still, ce qui explique que certains clubs, dont Lorient, le courtisaient ces dernières semaines. C'est donc à Auxerre que Will Still tentera de donner un nouvel élan à sa carrière. Un club qui réussit bien aux Roux.