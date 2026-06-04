Auxerre se sépare officiellement de son entraîneur, Will Still va lui succéder

F Chl, journaliste football
| Commentaire
Auxerre se sépare officiellement de son entraîneur, Will Still va lui succéder
Photo: © photonews
Deviens fan de Auxerre! 8

La fin de l'histoire d'amour entre l'AJ Auxerre et Christophe Pelissier a été actée ce jeudi. Sauf retournement de situation, Will Still sera le nouvel entraîneur des Bourguignons.

C'était dans l'air. Malgré le maintien, l'AJ Auxerre s'est séparé de son entraîneur Christophe Pelissier, conformément à la volonté de son propriétaire chinois James Zhou. Le club bourguignon a officialisé la nouvelle ce jeudi soir.

Christophe Pelissier, à qui il restait encore une année de contrat, avait été nommé entraîneur principal d'Auxerre à la fin du mois d'octobre 2022. Il avait été maintenu en poste en juin 2023 malgré la rétrogradation du club en Ligue 2. Auxerre avait ensuite retrouvé l'élite dès l'exercice suivant et assuré deux maintiens consécutifs.



L'AJ Auxerre va ausssi se séparer des adjoints du coach déchu, Jean-Marie Stephanopoli, Olivier Lagarde et Aurélien Denotti. Une opération qui va coûter deux millions d'euros, charges comprises, à l'entité bourguignone.

En revanche, Auxerre ne devrait pas se séparer de Jean-Alain Boumsong et Djibril Cissé, deux légendes du club sur le rectangle vert, qui étaient désormais en charge respectivement des défenseurs et des attaquants.

Will Still a gardé la cote en France

Ils pourraient donc épauler le successeur de Christophe Pelissier, qui sera plus que probablement Will Still. Selon L'Equipe, son arrivée devrait être désormais officialisée dans les prochaines heures.

Ce sera le troisième club en Ligue 1 du cadet des frères Still, lui qui s'est déjà assis sur les bancs du Stade de Reims et du RC Lens. Son nom avait aussi circulé à Lorient il y a quelques semaines.

Lors de la saison écoulée, les frères Still ont partagé le point commun d'être licenciés tous les deux d'un club de Championship, l'antichambre de la Premier League.

Will avait tenu 16 matchs sur le banc de Southampton, tandis qu'Edward, arrivé par après du côté de Watford, n'avait pu diriger que 15 rencontres avant d'être renvoyé.

Une chose est sûr, les Still partagent l'art du rebond. Le 20 mai dernier, Edward Still était annoncé à la RAAL, où il prenait le relais de Frédéric Taquin.

Will n'attendra donc pas très longtemps avant de reprendre du service dans une compétition qu'il a découverte en juillet 2021, comme assistant d'Óscar García au Stade de Reims. 

Le 13 octobre 2022, il est nommé entraîneur principal et dirigera les Rémois pendant 64 duels, avec 25 victoires à la clé. Licencié en mai 2024, il rebondit ensuite à Lens, où il finira 8e au terme de la saison.

Vient ensuite le flop Southampton, où il sera viré après 13 journées de championnat, alors que ses couleurs pointaient à une insuffisante 20e place (sur 24) avec seulement deux petits succès décrochés. Après le départ de Will Still, les "Saints" termineront 4e.

Mais la Ligue 1 a conservé de bons souvenirs de Will Still, ce qui explique que certains clubs, dont Lorient, le courtisaient ces dernières semaines. C'est donc à Auxerre que Will Still tentera de donner un nouvel élan à sa carrière. Un club qui réussit bien aux Roux.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Auxerre

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: De Bruyne - Lukaku - Terho

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/06: De Bruyne - Lukaku - Terho

23:00
Le président de Naples ne gardera pas ses Belges à tout prix

Le président de Naples ne gardera pas ses Belges à tout prix

23:00
Le score des matchs des Diables... dans le ciel ? La ville de Seattle prépare quelque chose d'inédit

Le score des matchs des Diables... dans le ciel ? La ville de Seattle prépare quelque chose d'inédit

22:00
Au milieu des doutes, l'Iran s'envolera pour le Mexique sur une ultime victoire

Au milieu des doutes, l'Iran s'envolera pour le Mexique sur une ultime victoire

21:40
"L'un des pires finisseurs de l'histoire et l'un des meilleurs" : Lukaku laisse un célèbre YouTubeur perplexe

"L'un des pires finisseurs de l'histoire et l'un des meilleurs" : Lukaku laisse un célèbre YouTubeur perplexe

21:20
1
C'est officiel : voici le nouvel entraîneur de Liverpool !

C'est officiel : voici le nouvel entraîneur de Liverpool !

21:02
OHL se sépare d'un ancien de l'Union

OHL se sépare d'un ancien de l'Union

20:48
Après une grosse frayeur, Zakaria El Ouahdi a pu rejoindre le groupe du Maroc

Après une grosse frayeur, Zakaria El Ouahdi a pu rejoindre le groupe du Maroc

20:20
RD Congo - Danemark à Sclessin : une très belle soirée, malgré quelques excès Edito

RD Congo - Danemark à Sclessin : une très belle soirée, malgré quelques excès

19:40
Une opportunité pour un club belge? Sankt Pauli se sépare d'Alexander Blessin

Une opportunité pour un club belge? Sankt Pauli se sépare d'Alexander Blessin

20:00
Trois clubs veulent relancer Lois Openda, écarté chez les Diables et dans le trou à la Juventus

Trois clubs veulent relancer Lois Openda, écarté chez les Diables et dans le trou à la Juventus

19:20
Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton annonce son nouvel entraîneur

Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton annonce son nouvel entraîneur

19:00
Les grandes manœuvres ont commencé : l’Antwerp déjà proche de sa troisième recrue estivale

Les grandes manœuvres ont commencé : l’Antwerp déjà proche de sa troisième recrue estivale

18:30
Un nouvel équipementier à la Coupe du monde... et en Pro League ? "On veut conquérir le marché belge" Interview

Un nouvel équipementier à la Coupe du monde... et en Pro League ? "On veut conquérir le marché belge"

18:00
"Nous nous comprenons instinctivement" : Hans Vanaken évoque sa connexion avec Romelu Lukaku

"Nous nous comprenons instinctivement" : Hans Vanaken évoque sa connexion avec Romelu Lukaku

17:30
LIVE Coupe du monde : un seul Diable absent ce jeudi à l'entraînement

LIVE Coupe du monde : un seul Diable absent ce jeudi à l'entraînement

16:45
"Le destin a décidé de nous séparer" : un joueur du Standard annonce lui-même son départ

"Le destin a décidé de nous séparer" : un joueur du Standard annonce lui-même son départ

16:00
2
Ils l’ont fait : la Belgique bat la France et va jouer la finale de l’Euro U17 pour la première fois !

Ils l’ont fait : la Belgique bat la France et va jouer la finale de l’Euro U17 pour la première fois !

15:45
5
C’est officiel : Dražen Brnčić quitte Tubize-Braine et retrouve le football professionnel en Belgique

C’est officiel : Dražen Brnčić quitte Tubize-Braine et retrouve le football professionnel en Belgique

15:22
Un transfert à 5 millions d’euros : l’Union Saint-Gilloise très proche de sa deuxième recrue de l’été

Un transfert à 5 millions d’euros : l’Union Saint-Gilloise très proche de sa deuxième recrue de l’été

15:00
"Discussions avancées avec deux candidats" : la recherche d'un nouvel entraîneur se précise à Anderlecht

"Discussions avancées avec deux candidats" : la recherche d'un nouvel entraîneur se précise à Anderlecht

14:30
OFFICIEL : le RFC Liège engage le capitaine des Espoirs du Standard !

OFFICIEL : le RFC Liège engage le capitaine des Espoirs du Standard !

14:05
Un simple emoji : Noa Lang répond à une rumeur sur son avenir

Un simple emoji : Noa Lang répond à une rumeur sur son avenir

13:30
Le noyau dur d’Anderlecht menace d’interrompre tous les matchs tant que le club ne sera pas vendu !

Le noyau dur d’Anderlecht menace d’interrompre tous les matchs tant que le club ne sera pas vendu !

13:00
12
L'Italie s'offre une première victoire depuis son échec aux portes de la Coupe du monde

L'Italie s'offre une première victoire depuis son échec aux portes de la Coupe du monde

12:30
Un buteur néerlandais auteur d'une bonne saison aux Pays-Bas suivi par La Louvière

Un buteur néerlandais auteur d'une bonne saison aux Pays-Bas suivi par La Louvière

12:00
Diego Moreira veut saisir sa chance : "Je suis prêt à montrer au coach qu'il peut avoir confiance en moi"

Diego Moreira veut saisir sa chance : "Je suis prêt à montrer au coach qu'il peut avoir confiance en moi"

11:30
📷 Anderlecht dévoile son nouveau maillot domicile : voici à quoi il ressemble

📷 Anderlecht dévoile son nouveau maillot domicile : voici à quoi il ressemble

11:00
Thomas Meunier vers une première aventure en Espagne ? Un club de Liga est intéressé

Thomas Meunier vers une première aventure en Espagne ? Un club de Liga est intéressé

10:30
OFFICIEL : OHL lève l'option d'achat de l'une de ses satisfactions de la saison

OFFICIEL : OHL lève l'option d'achat de l'une de ses satisfactions de la saison

10:00
Zakaria El Ouahdi n'a pas pu s'envoler avec la sélection marocaine vers les États-Unis

Zakaria El Ouahdi n'a pas pu s'envoler avec la sélection marocaine vers les États-Unis

09:40
Arthur Theate ouvert à un départ de Francfort cet été : voici où il pourrait signer

Arthur Theate ouvert à un départ de Francfort cet été : voici où il pourrait signer

09:00
Aucun pour le Standard et qu'un seul pour Anderlecht : voici les 15 joueurs les plus valorisés de Pro League

Aucun pour le Standard et qu'un seul pour Anderlecht : voici les 15 joueurs les plus valorisés de Pro League

08:00
Un ancien joueur de Challenger Pro League assomme les Pays-Bas et offre la victoire à l'Algérie

Un ancien joueur de Challenger Pro League assomme les Pays-Bas et offre la victoire à l'Algérie

07:30
Le Real Madrid prépare le retour de José Mourinho : voici la condition

Le Real Madrid prépare le retour de José Mourinho : voici la condition

07:00
Le Club de Bruges s'attaque à un "crack" de 17 ans pour préparer l'après-Vanaken

Le Club de Bruges s'attaque à un "crack" de 17 ans pour préparer l'après-Vanaken

03/06

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Brest Brest 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 Lens Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved