Le président de Naples ne gardera pas ses Belges à tout prix

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ensemble sous le maillot de Naples, une image rarement vue cette saison, mais qu'on ne verra peut-être pas plus la saison prochaine. En tout cas, le président De Laurentiis ne fera pas tout ce qui est en son pouvoir pour garder les deux Diables rouges.

Les adieux risquent sans doute d'être moins émouvants que ceux de Dries Mertens en son temps. On savait que Romelu Lukaku n'était plus vraiment en odeur de sainteté à l'ombre du Vésuve, c'est aussi le cas de Kevin De Bruyne.

Il faut dire que les deux Diables rouges n'ont pas vraiment répondu aux attentes d'un Naples, champion d'Italie, qui n'a pas pu reconduire son titre national et a déçu en Ligue des Champions, en étant sorti dès la phase de groupe.

Trop peu sur le terrain

Les deux Belges qui figurent parmi les éléments les mieux rétribués, ont plus souvent été vus à l'infirmerie que sur le terrain. "KDB" n'a disputé que 1.360 minutes cette saison pour seulement cinq réalisations et quatre passes décisives. Quant à Lukaku, le bilan est encore plus dramatique avec seulement 64 minutes et un but.

Le conflit entre "Big Rom" et son club a été un psycho-drame, sur fond de revalidation, et l'attaquant a même fini en mauvais termes avec un Antonio Conte, avec lequel il avait pourtant une relation père-fils, surtout depuis leur période commune à l'Inter.

Un Antonio Conte, dont le départ a été acté aujourd'hui, et que Kevin De Bruyne avait égratigné quelques jours auparavant. «Cela a été difficile avec Conte, avait avoué le milieu de terrain lors de la KDB Cup. Il a une vision différente de la mienne. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je n'ai jamais vraiment pu jouer à mon poste. Ce qui est positif, c'est qu'après ma blessure, j'ai eu beaucoup de temps de jeu.»





Ils ne seront pas retenus

Des propos qui, malgré le divorce avec Conte en partance vers la sélection italienne, n'ont pas plu à Aurelio De Laurentiis, le président de Naples. Interrogé par la presse locale sur l'avenir des deux Diables rouges, l'homme a, comme à son habitude, tranché dans le vif. «De Bruyne et Lukaku ? Nous verrons, ainsi que ce que le manager dira à propos de leur avenir, a répondu De Laurentiis, qui pourrait nommer Massimiliano Allegri comme successeur d'Antonio Conte. Et puis s’ils veulent partir, quel est le problème ? Il y a tant de joueurs dans le monde entier.»

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku l'ont sans doute bien compris. Ils ne sont plus intouchables à l'ombre du stade Diego Maradona.