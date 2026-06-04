"Nous nous comprenons instinctivement" : Hans Vanaken évoque sa connexion avec Romelu Lukaku

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Nous nous comprenons instinctivement" : Hans Vanaken évoque sa connexion avec Romelu Lukaku
Photo: © photonews
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À deux jours du dernier match amical des Diables Rouges contre la Tunisie avant de s'envoler pour les États-Unis, Hans Vanaken a pris la parole en conférence de presse.

Le milieu offensif était, comme toute l'équipe, très heureux pour Romelu Lukaku après son but face à la Croatie. C'est d'ailleurs Vanaken qui a été l'auteur de la passe décisive pour le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Le joueur du Club de Bruges s'est exprimé à propos de son coéquipier : "Romelu est quelqu’un que l’on peut facilement trouver dans la surface. Il concrétisera ces occasions. C’est pratique pour les milieux de terrain qui ont une bonne dernière passe, comme Kevin De Bruyne ou Youri Tielemans. C’est un bonheur de jouer avec quelqu’un qui transforme presque chaque occasion en but. Nous connaissons les qualités de chacun. Nous nous comprenons instinctivement. Romelu Lukaku affiche des statistiques phénoménales avec l’équipe nationale."

"Est-ce que j’espère qu’il faudra encore longtemps avant qu’il signe à Anderlecht ? (rires) Ce serait sympa de pouvoir jouer un jour contre lui. Pour moi, il peut toujours revenir en Belgique, cela ne ferait que renforcer le championnat belge", a-t-il ajouté.

Hans Vanaken ambitionne de jouer le plus possible

En concurrence avec Kevin De Bruyne notamment, Hans Vanaken espère évidemment jouer le plus possible lors du Mondial. "Je suis content d’être ici, mais j’espère évidemment jouer le plus possible. Mes chances sont plus élevées que lors des années précédentes, où la concurrence était très forte. Elle l’est toujours, bien sûr. Cela dépend aussi de la manière dont le sélectionneur souhaite jouer."

"J’espère compliquer au maximum les choix du sélectionneur au milieu de terrain. Si tout le monde est à son meilleur niveau, chacun peut être mis en concurrence et nous disposons de suffisamment d’options sur le banc. Ce ne sont que des points positifs dans un tournoi", a-t-il conclu. 

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