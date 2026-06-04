C'est officiel : voici le nouvel entraîneur de Liverpool !

Il ne manquait que l'officialisation, et la voici : Arne Slot ayant été viré, c'est Andoni Iraola qui débarque de l'AFC Bournemouth et reprend la tête de Liverpool.

C'est officiel : Andoni Iraola (43 ans) est le nouvel entraîneur de Liverpool. Le Basque remplace Arne Slot, qui a pris la porte après une saison décevante pour les Reds.

L'excellent travail d'Iraola à la tête de l'AFC Bournemouth, avec lequel il est parvenu à terminer 6e et donc à accrocher une place européenne, lui vaut une première expérience dans un club du top.

Liverpool a décidé de trancher dans le vif en se séparant d'Arne Slot : successeur de Jürgen Klopp, le Néerlandais avait pourtant réussi un petit exploit en remportant d'emblée le championnat d'Angleterre la saison passée. Mais les Reds ont terminé cinquièmes, un résultat insuffisant pour la direction.

C'est donc Andoni Iraola qui profite de cette impatience assez surprenante de la part du club scouse. Le Basque s'est exprimé via le site officiel de Liverpool sur cette nomination : "Je suis vraiment impatient. Tout le monde sait que c'est un club énorme, l'un des plus grands du monde", se réjouit Iraola.

Andoni Iraola avait rejoint Bournemouth en 2023, après avoir déjà connu le succès à la tête du Rayo Vallecano.



