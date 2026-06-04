Interview Un nouvel équipementier à la Coupe du monde... et en Pro League ? "On veut conquérir le marché belge"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un nouvel équipementier à la Coupe du monde... et en Pro League ? "On veut conquérir le marché belge"
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Sponsor de Mouscron à l'époque des Mpenza, Kelme sera le quatrième équipementier le mieux représenté à la Coupe du monde. En Belgique, la marque se développe depuis le début des importations en mars et cherche à bousculer l’hégémonie des géants Adidas, Nike et Puma.

Lors de moments comme la Coupe du monde, la bataille est partout. Entre les équipes, premièrement, et donc sur le terrain, mais aussi entre les marques et les équipementiers, qui veulent sponsoriser le plus grand tournoi et les meilleures équipes du globe, et donc les plus populaires.

Cette année aux États-Unis, au Canada et au Mexique, un équipementier que l'on a bien connu chez nous à l'époque des frères Mpenza à Mouscron va réapparaître sur nos écrans et sur les maillots de deux sélections (ce qui en fera tout de même la quatrième marque la mieux représentée après les inamovibles Adidas, Nike et Puma) : Kelme, qui sera sur les maillots de la Bosnie et de la Jordanie.

"Quand on va voir Edin Džeko en gros plan avec un équipement de la marque Kelme et non pas d'Adidas ou de Nike, certaines personnes vont se poser des questions. Deux équipes, cela peut paraître peu, mais énormément de marques n'en ont pas du tout", se réjouit Sebastian, l'un des nouveaux importateurs de la marque en Belgique.

Kelme veut aussi sponsoriser des équipes de Pro League

Nouveau, car Sebastian, ainsi que ses deux acolytes Diego et Mike, n'a trouvé un accord qu'en mars dernier avec la marque espagnole, très présente dans la péninsule ibérique, pour démarrer une importation en Belgique. Leur bâtiment est depuis situé au sein du parc industriel de Nivelles.

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La marque Kelme est loin d'être une amatrice en matière de sponsoring d'équipes de football. Partenaire historique du Real Madrid dans les années 90, ainsi que lors des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, elle sponsorise aujourd'hui plusieurs clubs professionnels dont l’Espanyol Barcelone et Watford, mais aussi l'équipe nationale turque de basketball et le club du Zénit Saint-Pétersbourg.

En Belgique, Kelme cherche à s'intégrer dans l'élite du futsal et tend aussi à s'étendre sur les grands terrains verts, qui ont évidemment bien plus de visibilité. "On a déjà plusieurs contacts avec des clubs professionnels ou de D1 FFA", nous avoue Sebastian, qui ne peut pas encore en dire plus, mais qui se montre confiant.

"Une top marque prête à conquérir le marché belge"

"Quand on a conclu l'accord pour le début des importations en mars, la grande majorité des équipes avait déjà trouvé son équipementier pour la saison prochaine. Mais nous avons déjà des rendez-vous pour parler de la saison 2027-2028."

"Nous avons aussi des contacts avec beaucoup d'équipes régionales ou locales, des clubs de padel, ainsi qu'avec certains magasins pour mettre en vente nos produits", confie-t-il.

Kelme Belgique tient donc à bousculer la hiérarchie existante en matière d'équipementiers pour les équipes sportives. Les textiles y sont présentés comme de qualité et bon marché, et l'ambition est claire : représenter un ou plusieurs clubs professionnels belges dans un futur proche. "C'est une marque au top prête à conquérir le marché belge", conclut Sebastian.

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