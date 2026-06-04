Trois clubs veulent relancer Lois Openda, écarté chez les Diables et dans le trou à la Juventus

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Trois clubs veulent relancer Lois Openda, écarté chez les Diables et dans le trou à la Juventus
Photo: © photonews

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Du haut de ses 26 ans, Lois Openda vient de vivre la pire saison de sa carrière à la Juventus, contrainte de lever l’option d’achat liée à son prêt en provenance de Leipzig. L’attaquant liégeois pourrait se relancer dans l’un des trois clubs qui s’intéressent à lui.

Après avoir inscrit 41 buts et délivré 18 passes décisives en 93 apparitions, Lois Openda a quitté Leipzig l’été dernier pour rejoindre la Juventus dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à plus de 40 millions d’euros.

Sa première saison en Serie A fut cependant la pire de la carrière de l’attaquant liégeois de 26 ans, qui n’a jamais trouvé le rythme ni la confiance, et qui a dû se contenter de six titularisations et dix-huit montées au jeu en championnat. Si l’on regroupe toutes les compétitions, Openda a tout de même pris part à 34 rencontres... mais pour moins de 1.000 minutes au total.

Et cela peut se comprendre, puisque le Diable Rouge, qui a été doublé par Matias Fernandez-Pardo dans la sélection pour la Coupe du monde, n’a inscrit que deux petits buts, l’un en championnat et l’autre en Ligue des champions, et a très souvent déçu. Il n’a d’ailleurs joué que cinq petites minutes lors des onze derniers matchs de Serie A depuis début mars.

Trois clubs s’intéressent au prêt de Lois Openda

Forcée de lever l’option d’achat, la Juventus s’est retrouvée avec une dépense onéreuse pour un joueur qu’elle ne voulait plus, et dont elle voudrait déjà se séparer. Aucun club n’allant proposer une telle somme à l’instant T, on se dirige donc vers un prêt avec, ou non, une option d’achat. Et là, trois prétendants semblent se détacher.

Selon les informations de Sky Sport Italia, Lois Openda pourrait ainsi compter sur l’intérêt de l’Eintracht Francfort, de Nottingham Forest et de l’AS Monaco. Trois clubs où la pression est inférieure à celle de la Juventus, dont deux figurent dans des championnats où Lois Openda a déjà réussi à s’imposer. De bonnes pistes pour reprendre de l’élan.

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