"L'un des pires finisseurs de l'histoire et l'un des meilleurs" : Lukaku laisse un célèbre YouTubeur perplexe

Les analyses de la Coupe du Monde 2026 commencent à fleurir et plusieurs vidéastes ont donné leur avis sur la Belgique. C'est le cas du célèbre Youtubeur français Wiloo, qui a notamment confessé sa perplexité devant le cas Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku est de retour : c'était l'un des grands enseignements de la victoire des Diables Rouges à Rijeka, ce mardi. Monté au jeu et buteur malgré une prestation mitigée dans l'ensemble, Lukaku a immédiatement rappelé à tout le monde son importance pour la Belgique, tandis que Charles De Ketelaere se trouait un peu.

Avec 90 buts en 125 matchs, Romelu Lukaku figure à la 5e place des meilleurs buteurs de l'histoire du football de sélection. Un statut qui laisse pantois le célèbre YouTubeur français Wiloo. Ce dernier a consacré une vidéo analysant les Diables Rouges à l'approche de la Coupe du Monde 2026.

"Lukaku est peut-être encore la meilleure option de la Belgique en pointe dans ce Mondial (...) j'ai bien aimé l'entrée de Fernandez-Pardo, mais de là à le mettre titulaire, il y a un pas à franchir", estime Wiloo.

Le buteur du Napol a pourtant un style qui laisse le YouTubeur, suivi par plus d'1,1 million d'abonnés et dont les vidéos sont vues des millions de fois, un peu circonspect. "Je vous jure, Romelu Lukaku, c'est une des énigmes de l'histoire du football. C'est l'un des pires finisseurs de l'histoire, et l'un des meilleurs", rigole-t-il.





Les Diables Rouges doivent aller en quart de finale, selon Wiloo

"Je souhaite bon courage aux générations à venir qui, dans 20-30 ans, voudront se pencher sur son cas et analyser le type de joueur que c'était. Car déjà actuellement, ce n'est pas facile", estime Wiloo, qui souligne toutefois que la Belgique sera l'une des équipes à suivre dans ce tournoi.

"La Belgique doit non seulement terminer première mais terminer avec 9 points dans ce groupe, histoire d'enterrer les démons de la Coupe du Monde 2022", continue-t-il. "Et ils ont alors, peut-être pas un boulevard, mais une avenue pour aller en quarts de finale (...) Je dirais que s'ils n'y vont pas, avec leur effectif et leur parcours, c'est un énorme échec".