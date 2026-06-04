Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton annonce son nouvel entraîneur

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton annonce son nouvel entraîneur
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C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Drazen Brncic, qui venait d'annoncer son départ de Tubize-Braine, rejoint l'Excelsior Virton.

Le suspens n'aura pas duré bien longtemps. Il y a quelques heures, la Royale Union Tubize-Braine avait annoncé le départ de son entraîneur à succès Drazen Brncic, arrivé en 2023 chez les Blanc & Or avec lesquels il a manqué la montée en Challenger Pro League.

Mais comme on le pressentait, ce départ signifie justement que Drazen Brncic retrouvera l'antichambre de l'élite la saison prochaine. Le Croate de 54 ans a en effet officiellement été annoncé comme le nouvel entraîneur de l'Excelsior Virton, promu en D1B. Il y remplace Pascal Carzaniga, non-prolongé.

L'Excelsior Virton annonce Drazen Brncic 

"Le Royal Excelsior Virton est fier d’annoncer la nomination de Dražen Brnčić au poste d’entraîneur principal de son équipe première.

Cette arrivée marque une nouvelle étape dans l’histoire récente du club. Après avoir validé son retour dans le football professionnel grâce à une saison exceptionnelle conclue par un titre de Champion de D1 ACFF et une montée en Challenger Pro League, le Royal Excelsior Virton entre désormais dans une nouvelle dimension", lit-on dans le communiqué officiel du club gaumais. 

La Challenger Pro League, Drazen Brncic l'a connue avec le Patro Eisden et le RFC Seraing, avant de rejoindre le RWDM puis le RFC Liège et de devenir l'un des entraîneurs de référence des divisions amateurs belges. Il a notamment été élu deux fois d'affilée Entraîneur de l'année en D1 ACFF. 

À Virton, sa tâche sera d'installer le club au sein du football professionnel belge : "Cette montée n’est pas une finalité. Elle constitue au contraire le point de départ d’un nouveau défi : installer durablement le Royal Excelsior Virton dans le football professionnel et poursuivre son développement sportif et structurel. Dans cette optique, le profil de Dražen Brnčić s’est rapidement imposé comme une évidence", affirme l'Excelsior dans son communiqué.

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