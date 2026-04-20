Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le Bayern de Vincent Kompany en route vers un triplé ? "Penser trop loin n'est pas l'une de mes qualités"
Photo: © photonews

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Vincent Kompany pourrait devenir le troisième entraîneur de l'histoire du club à réaliser un triplé. Mais sans surprise, il ne regarde pas vraiment à cela.

La Bayern pourrait réaliser un triplé en remportant la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions en plus de la Bundesliga. Cela serait évidemment une sacrée performance, mais nous n'y sommes pas encore.

Les Bavarois sont actuellement au stade des demi-finales dans les deux compétitions. Ce mercredi, le Bayern affrontera d'ailleurs le Bayer Leverkusen en Coupe. "Pour l’instant, je veux seulement gagner contre Leverkusen", a répondu l'entraîneur belge au micro de BR24 quand il a été interrogé sur la possibilité de réaliser le triplé. Il pourrait devenir le troisième entraîneur du Bayern à réaliser un triplé après Jupp Heynckes et Hansi Flick

Vincent Kompany ne pense pas trop loin

"Je ne peux pas dire maintenant que je veux être un entraîneur qui réalise le triplé, parce que je sais ce que cela signifie de jouer une finale ou une demi-finale", a-t-il ajouté. Rien n'est jamais gagné d'avance et Vincent Kompany a déjà tenu à mettre cela en exergue à de maintes reprises.

Il avance match après match : "C’est le plus haut niveau, tout doit fonctionner. Je veux juste gagner le prochain match. Penser trop loin n’est pas l’une de mes qualités."

Lire aussi… Un ancien entraîneur adjoint d'Anderlecht remplacera Vincent Kompany en demi-finales de Ligue des champions
Les demi-finales de la Ligue des champions auront lieu la semaine prochaine. Le Bayern se déplacera au Parc des Princes pour affronter le PSG le mardi 28 avril tandis que le mercredi 6 mai aura lieu le retour à l'Allianz Arena.

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