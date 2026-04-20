Un ancien entraîneur adjoint d'Anderlecht remplacera Vincent Kompany en demi-finales de Ligue des champions

Suspendu, Vincent Kompany devra suivre le match face au PSG depuis les tribunes le mardi 28 avril. L'adjoint qui prendra sa place est désormais connu.

Selon le BILD, Aaron Danks remplacera l'ancien Diable Rouge. Toujours selon le média allemand, ce dernier aurait d'ailleurs donné plus de consignes que d'habitude lors de la victoire du Bayern contre Stuttgart (4-2).

Vincent Kompany a déclaré en conférence de presse que le choix de son remplaçant était déjà fait, sans dévoiler le nom : "C’est décidé et clarifié. Mais pour l’instant, ce n’est pas encore une priorité avant la semaine prochaine. Nous en parlerons probablement lors de la conférence de presse avant Paris."

Passé par Anderlecht

Aaron Danks est un entraîneur anglais de 42 ans. Il était notamment l'adjoint de Vincent Kompany au Sporting d'Anderlecht. Son passage en terre bruxelloise a cependant été court puisqu'il est resté chez les Mauves entre juillet 2021 et août 2021.

Il a quitté la Belgique pour devenir entraîneur assistant à Aston Villa. Il est ensuite passé par Middlesbrough puis le Bayern.

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L'entraîneur a également déjà travaillé avec les équipes U20 et U21 de l'Angleterre. Il a été l'entraîneur de l'équipe de formation de West Bromwich Albion durant de longues années entre juillet 2005 et juin 2016. Avant cela, il avait connu une première expérience avec l'équipe de formation de Birmingham.