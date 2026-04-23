🎥 Grâce à une galette de Jeremy Doku, Manchester City prend la tête de la Premier League

Avec un assist de Jeremy Doku, Manchester City s'est imposé sur la pelouse de Burnley et a repris la tête de la Premier League à Arsenal, avec cinq rencontres encore à disputer.

Si on jouait les demi-finales de la Coupe en France, en Italie et en Allemagne, ce sont bien deux rencontres de la 34e journée de Premier League qui se déroulaient ce mercredi soir en Angleterre.

Parmi elles, un duel entre un promu, Burnley, et un candidat au titre, Manchester City. Vainqueurs d’Arsenal pendant le week-end, les Skyblues ont renversé la vapeur dans la course au titre, mais doivent désormais confirmer et ne plus laisser filer le moindre point.

Et à Turf Moor, les hommes de Pep Guardiola ont rendu le service minimum, qui reste suffisant pour empocher les trois points. Manchester City s’est imposé 0-1, grâce à un but de son inévitable Erling Haaland.

Grâce à Haaland et Doku, Manchester City prend la tête de la Premier League

Un 35e but toutes compétitions confondues pour le géant norvégien cette saison, sur un assist de Jeremy Doku, qui a lancé dans la profondeur un Haaland qui n’avait plus qu’à battre Martin Dúbravka dès la 5e minute de jeu.

Une victoire qui permet à Manchester City de reprendre la tête de la Premier League, à égalité de points avec Arsenal, avec la même différence de buts (+37), mais avec davantage de buts marqués (66 contre 63 pour les Gunners). Les Skyblues prennent donc les commandes pour trois buts, avec cinq rencontres encore à disputer.



