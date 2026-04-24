Trois absents plutôt que deux à Charleroi pour le déplacement à Louvain ?

Mario Kohnen devra peut-être faire avec trois absents plutôt que deux pour le déplacement de Charleroi à Louvain, ce week-end. En effet, Amine Boukamir est incertain, tandis que les forfaits de Yacine Titraoui et de Parfait Guiagon sont confirmés.

Charleroi a probablement perdu toute chance de remporter les Europe Play-Offs en concédant le but de l’égalisation dans les dernières minutes sur la pelouse de Genk, le week-end dernier.

La fin de saison se jouera sans enjeu pour les pensionnaires du Mambourg, qui préparent leur déplacement à Louvain. Une rencontre pour laquelle Mario Kohnen ne pourra toujours pas compter sur toutes ses forces vives.

En effet, comme les dernières semaines, Yacine Titraoui et Parfait Guiagon ne seront pas en mesure de disputer la rencontre, a appris Mario Kohnen en conférence de presse ce vendredi, relayé par nos confrères de la Dernière Heure.

Titraoui, Guiagon... et Boukamir out à Charleroi ?

Mais ce n’est pas tout pour le T1 des Zèbres, qui pourrait également être privé de celui qui a parfaitement su boucher les trous au milieu de terrain, que ce soit en l’absence de Camara ou de Titraoui : Amine Boukamir.

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Victime d’une petite blessure à la cheville, le Marocain devrait être trop court pour ce déplacement à Louvain mais pourrait être en mesure d’affronter Genk la semaine prochaine au Mambourg, au même titre que Guiagon et Titraoui.