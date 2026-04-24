Le Club de Bruges espérait son retour, mais il a refusé : "Ma carrière n'est pas encore terminée"

En fin de contrat dans deux mois à Courtrai, Brecht Dejaegere aimerait disputer une dernière saison en Jupiler Pro League avant de raccrocher. Une raison pour laquelle le milieu de terrain de 34 ans a refusé la proposition du Club de Bruges.

Avec 72 % des minutes jouées en championnat, Brecht Dejaegere a joué un grand rôle dans la deuxième place de Courtrai et dans la remontée des Kerels au sein de l'élite du football belge.

Du haut de ses 34 ans, le milieu de terrain passé par La Gantoise, Toulouse et Charlotte, en MLS, sera en fin de contrat le 30 juin. Son ambition est toutefois claire : disputer une dernière saison en Jupiler Pro League.

Une raison pour laquelle il a refusé la proposition du Club de Bruges, où il a réalisé une partie de sa formation, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Brecht Dejaegere refuse Bruges et veut rejouer en D1A

Les Blauw & Zwart ne souhaitaient pas recruter Brecht Dejaegere pour leur équipe première, ni même faire jouer le joueur expérimenté avec l'équipe U23, mais bien le voir devenir entraîneur au sein des équipes de jeunes.



"Je sens que ma carrière de footballeur n'est pas encore terminée et j'aimerais faire mes preuves une dernière fois en D1A", a déclaré Brecht Dejaegere, en pleine négociation avec Courtrai pour trouver un terrain d'entente quant à une prolongation de contrat.