Acheté 100 millions d'euros, un flop intégral se voit suspendu 4 ans pour dopage

Acheté pour une fortune en 2023, Mykhaylo Mudryk a été suspendu en décembre 2024 à titre conservatoire. Le verdict final est tombé : il est suspendu pour une durée de 4 ans pour dopage par la FA.

On se rapproche progressivement du statut de plus gros flop de l'histoire du football. Mykhaylo Mudryk (25 ans) n'a plus joué pour Chelsea depuis décembre 2024, et sa suspension à titre conservatoire suite à un test positif au meldonium, substance interdite considérée comme dopante.

L'Ukrainien risquait gros, et sa sanction est tombée : il écope désormais de 4 ans de suspension, soit la durée maximale risquée. Il a déjà purgé 17 mois sur ces 4 ans durant sa suspension conservatoire, mais cela reste une véritable catastrophe pour le joueur, qui pourrait donc ne pas revenir sur les terrains avant fin 2028.

Mykhaylo Mudryk clame son innocence, et fera donc appel de cette suspension devant le Tribunal d'Arbitrage du Sport afin d'être blanchi. Mudryk est encore sous contrat à Chelsea jusqu'en 2031, mais en cas de sanction pour dopage, on imagine que le club pourrait mettre un terme prématuré à son bail.

Mykhaylo Mudryk, un transfert à 100 millions qui n'a jamais confirmé

Le transfert de Mudryk en 2023 en provenance du Shakhtar Donetsk avait été l'un des plus gros deals de l'été : d'abord courtisé par Arsenal, l'Ukrainien avait fini par signer à Chelsea qui avait déposé près de 100 millions d'euros sur la table bonus compris.



Un montant que l'attaquant international ukrainien n'a jamais prouvé valoir : il a disputé 73 matchs, inscrivant 10 buts et délivrant 11 passes décisives. Son dernier match date de novembre 2024 en Conference League contre Heidenheim - un match lors duquel il avait inscrit ce qui reste donc son dernier but pour Chelsea.