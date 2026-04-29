Il a tenu parole : un Bosnien a bien offert une bière à toute la ville après la qualification contre l'Italie!

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Il a tenu parole : un Bosnien a bien offert une bière à toute la ville après la qualification contre l'Italie!
Photo: © photonews
Deviens fan de VFB Stuttgart! 16

Ermedin Demirovic avait fait une promesse : payer une bière à chaque supporter du Vfb Stuttgart, son club, en cas de qualification de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du Monde 2026. Et il s'y est tenu !

C'est ce qu'on appelle n'avoir qu'une parole. Pourtant, certains auraient fait machine arrière, mais pas Ermedin Demirovic : le buteur bosnien, qui évolue au Vfb Stuttgart, a offert 800 litres de bière aux supporters de la ville lors de la Wasentag, une fête organisée par le club.

La promesse de Demirovic n'avait pas été faite dans le feu des célébrations après la qualification : l'attaquant de Stuttgart avait promis avant le barrage contre l'Italie d'offrir à tous les supporters du Vfb Stuttgart une bière en cas de participation de la Bosnie-Herzégovine au Mondial 2026.

On connaît la suite : au terme d'un barrage retour très tendu, les Bosniens ont éliminé l'Itallie aux tirs au but, plongeant le football transalpin dans une crise sans précédent. C'est en effet la troisième Coupe du Monde consécutive manquée par la Squadra Azzurra.

Ermedin Demirovic a servi des bières lui-même 

Lundi dernier, Demirovic, fidèle à sa promesse a donc tenu parole. Il a même servi lui-même quelques bières parmi les très nombreuses pintes servies sur son ardoise - 1600 chopes, forcément. "Ca va me coûter cher, mais un homme n'a qu'une parole", plaisante Demirovic.

Tout est relatif : en imaginant que la pinte coûte entre 5 et 8 euros à cette fête du club, le Bosnien n'aura jamasi dépensé qu'entre 8000 et 12.000 euros, une somme dérisoire pour un joueur de football. Mais c'est bien le geste qui compte et il était là ! 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
VFB Stuttgart
Ermedin Demirović

Plus de news

Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

Joli coup à Neerpede : Anderlecht chipe l'un des grands talents du Club de Bruges

09:30
Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

Deux clubs veulent relancer Loïs Openda, qui pourrait tout de même quitter la Juventus cet été

09:00
Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

Va-t-on devoir rejouer 133 matchs en D1 néerlandaise ? Le "PasseportGate" sème la zizanie

08:30
Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

Une inquiétude pour les Diables avant le Mondial ? Les premières explications de la blessure d'Amadou Onana

08:00
Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

Liégeois, défenseur, décisif plus de dix fois, abordable : l'une des belles pioches de l'été en Pro League ?

07:40
Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

Situation délicate à l'Union SG avant la finale de la Coupe : plusieurs joueurs menacés de suspension

07:20
Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

Un avenir incertain pour Moussa Diarra à Anderlecht : l'arrivée d'Antoine Sibierski pourrait tout changer

07:00
Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

Quel avenir pour Zulte Waregem la saison prochaine ? Nouveau coach, transferts ?

06:30
Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

23:00
1
🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

🎥 Amadou Onana contraint de céder sa place sur blessure en Europa League

22:26
Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

Un Diable Rouge fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison

22:00
Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

21:40
Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

Un talent du Club NXT récompensé par une prolongation de contrat

21:21
🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

21:00
"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

"Rien n'est encore complètement sûr" : Guillermo Ochoa en route vers une sixième Coupe du monde ? Il réagit

20:30
L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

L'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, va disputer son 6e Mondial... avant de prendre sa retraite

20:00
Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

Un club proche de déjouer les pronostics en Hongrie en remportant le titre... avec une touche belge

19:30
🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

🎥 Surréaliste : un coéquipier de Francis Amuzu rate trois fois le même penalty

19:00
De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

De la provinciale à 16 ans à la D1A dès la saison prochaine ?

18:40
Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

Le Club de Bruges est sur le point de perdre un cadre et d'empocher une jolie somme

18:20
Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

Le Club de Bruges devance Anderlecht : une première offre déjà formulée pour un buteur

18:00
"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

"Je ne garderais qu'une petite huitaine de joueurs" : Olivier Deschacht sévère avec Anderlecht

17:30
OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

OFFICIEL : le Club de Bruges prolonge deux icônes du club

17:00
Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

Saint-Trond mise sur la fidélité : un joueur prolonge malgré un faible temps de jeu

16:30
Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

Emrehan Gedikli, un véritable flop au RFC Liège...

16:00
Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

15:30
Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

Le frère de Lucca Brughmans quitte le KRC Genk pour rejoindre un grand club belge

15:00
Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation Avis

Anderlecht tient une nouvelle pépite après Nathan De Cat, mais ne doit pas céder trop vite à la tentation

14:40
Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

Michael Jackson est le nouveau coach de Burnley par intérim

14:20
OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

OFFICIEL : Manchester United prolonge le contrat de l'un de ses plus grands talents

14:00
Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

Le RFC Seraing pourrait perdre trois cadres cet été

13:30
Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

Noa Lang ne restera pas au Galatasaray, mais son avenir semble tracé : "Il avait été accueilli comme un roi"

13:00
🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

🎥 Envoyé en Arabie Saoudite, Erik Lambrechts au cœur d'une bagarre entre Cristiano Ronaldo & cie

12:30
Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

Un coup à la Jan-Carlo Simic pour Mihajlo Cvetkovic à Anderlecht ? Antoine Sibierski devra trancher

12:00
Arrivé contre 6,5 M€, déjà disparu des radars : que se passe-t-il avec la seule recrue hivernale de Bruges ?

Arrivé contre 6,5 M€, déjà disparu des radars : que se passe-t-il avec la seule recrue hivernale de Bruges ?

11:40
Insolite : un artiste d'Oupeye (Liège) signe une première mondiale pour les Diables Rouges !

Insolite : un artiste d'Oupeye (Liège) signe une première mondiale pour les Diables Rouges !

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 32
FC St. Pauli FC St. Pauli 02/05 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Union Berlin Union Berlin 02/05 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Werder Brême Werder Brême 02/05 FC Augsburg FC Augsburg
Hoffenheim Hoffenheim 02/05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 02/05 Hambourg Hambourg
Bayern Munich Bayern Munich 02/05 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 02/05 RB Leipzig RB Leipzig
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 03/05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 03/05 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved