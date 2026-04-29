Il a tenu parole : un Bosnien a bien offert une bière à toute la ville après la qualification contre l'Italie!

Ermedin Demirovic avait fait une promesse : payer une bière à chaque supporter du Vfb Stuttgart, son club, en cas de qualification de la Bosnie-Herzégovine pour la Coupe du Monde 2026. Et il s'y est tenu !

C'est ce qu'on appelle n'avoir qu'une parole. Pourtant, certains auraient fait machine arrière, mais pas Ermedin Demirovic : le buteur bosnien, qui évolue au Vfb Stuttgart, a offert 800 litres de bière aux supporters de la ville lors de la Wasentag, une fête organisée par le club.

La promesse de Demirovic n'avait pas été faite dans le feu des célébrations après la qualification : l'attaquant de Stuttgart avait promis avant le barrage contre l'Italie d'offrir à tous les supporters du Vfb Stuttgart une bière en cas de participation de la Bosnie-Herzégovine au Mondial 2026.

On connaît la suite : au terme d'un barrage retour très tendu, les Bosniens ont éliminé l'Itallie aux tirs au but, plongeant le football transalpin dans une crise sans précédent. C'est en effet la troisième Coupe du Monde consécutive manquée par la Squadra Azzurra.

Ermedin Demirovic a servi des bières lui-même

Lundi dernier, Demirovic, fidèle à sa promesse a donc tenu parole. Il a même servi lui-même quelques bières parmi les très nombreuses pintes servies sur son ardoise - 1600 chopes, forcément. "Ca va me coûter cher, mais un homme n'a qu'une parole", plaisante Demirovic.

Tout est relatif : en imaginant que la pinte coûte entre 5 et 8 euros à cette fête du club, le Bosnien n'aura jamasi dépensé qu'entre 8000 et 12.000 euros, une somme dérisoire pour un joueur de football. Mais c'est bien le geste qui compte et il était là !



