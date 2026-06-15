"Si vous voulez gagner une compétition..." : le message d'Eden Hazard aux supporters belges

L'entrée en lice des Diables Rouges à la Coupe du Monde approche d'heure en heure. Eden Hazard y croit et y est allé de son petit speech aux supporters.

Après avoir l'un des atout majeurs des Diables en 2014, 2018 et 2022, Eden Hazard va réapprendre à vivre une Coupe du Monde dans la peau d'un supporter. Présent au sein du groupe au début du mandat de Rudi Garcia, Eden sera bien de la partie sur le sol américain, mais pas en confident du noyau. Il assistera aux matchs en toute décontraction avec ses enfants.

À quelques heures du premier match contre l'Égypte, notre ancien capitaine a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, s'adressant aux supporters belges : "Fans de la Belgique, vous savez à quel point je vous aime. Continuez à supporter la Belgique car nous pouvons faire quelque chose de chouette tous ensemble. Pas seulement les joueurs mais tout le pays", commence-t-il.

Eden Hazard prêt à vibrer

"J'ai eu la chance de disputer trois Coupes du monde. Je sais que les supporters belges veulent voir la Belgique gagner. J'ai tellement d'amis dans cette équipe. Je peux parler de Thibaut Courtois, de KDB (Kevin De Bruyne) ou encore de Romelu Lukaku. Mais si vous voulez gagner une compétition, ce n'est pas avec un ou deux joueurs que vous y arriverez. C'est en jouant en équipe que l'on peut faire quelque chose de chouette", continue le Brainois.

Eden Hazard y croit et retrouve une certaine alchimie au sein du groupe. De quoi voir grand pour le tournoi : "J'aimerais revoir un peu de ce que nous avons réussi à faire en 2018. Pour le reste, je veux que les joueurs prennent du plaisir à jouer ensemble et qu'ils s'amusent. Good luck Belgium", a-t-il conclu. Encore dans l'ombre de son glorieux aîné en 2022 (18 minutes sur l'ensemble du tournoi), Jérémy Doku est appelé à reprendre son rôle pour semer la zizanie au sein des défenses adverses.