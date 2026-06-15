Il est là : voici le premier onze de base des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026

Rudi Garcia vient de dévoiler le premier onze de base de cette Coupe du Monde 2026 pour les Diables Rouges. Et il n'y a... aucune surprise !

La question lui avait été directement posée : le onze de base de Rudi Garcia face à la Tunisie était-il une indication sur celui qui débuterait face à l'Égypte ? Le sélectionneur fédéral avait naturellement laissé planer un peu le doute, mais cela semblait en tout cas le scénario probable.

Et voilà la confirmation : à une heure du coup d'envoi de Belgique-Egypte, le premier onze de base belge de cette Coupe du Monde 2026 est connu et... il ne comprend aucune surprise. C'est exactement le même onze que celui qui a débuté face à la Tunisie.

On retrouve ainsi Nathan Ngoy et Brandon Mechele dans l'axe, Timothy Castagne à gauche, Amadou Onana dans l'entrejeu et, devant, le trio Doku-De Ketelaere-Trossard.

Garcia comptera certainement en cours de match sur la vivacité de Matias Fernandez-Pardo pour faire la différence en cas de besoin.

Le coup d'envoi du match est prévu à 12h heure locale, 21h heure belge. Il fait déjà assez chaud à Seattle, ce n'est rien de le dire, mais les conditions sont idéales et les supporters des Diables Rouges sont déjà chauds, comme vous pouvez le voir sur nos réseaux sociaux !



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