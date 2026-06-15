Deux fois suspendu et obligé de suivre une remise à niveau : l'arbitre de Belgique - Égypte fait polémique

Ramon Abatti sera l'arbitre de la rencontre de ce soir entre les Diables Rouges et l'Egypte. Le Brésilien de 36 ans ne jouit pas d'une grande réputation dans son propre pays.

Ramon Abatti a vécu un grand moment en arbitrant la finale de la dernière édition des Jeux Olympiques entre la France et l'Espagne à Paris. L'arbitre brésilien a également quelques rencontres de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana et de Coupe du Monde des clubs à son actif. Il a ainsi croisé la route de Manchester City, du Real Madrid et de Dortmund l'été dernier.

En dehors de cela, cette Coupe du Monde est son premier grand tournoi international. Il dirigera donc la Belgique pour la première fois. On le sait, les arbitres de Pro League ont briffé Rudi Garcia et son staff sur les hommes en noir que croiseront les Diables sur le sol américain. Ils ont dû être assez surpris en faisant l'analyse de quelques matchs arbitrés par Ramon Abatti.

Un arbitre qui ne fait pas l'unanimité

Au Brésil, il avait notamment défrayé la chronique pour un arbitre calamiteux lors de la rencontre entre São Paulo et Palmeiras, émaillée par plusieurs décisions complètement à côté de la plaque. Grand nom du football argentin devenu entraîneur de São Paulo, Hernan Crespo n'avait pas maqué sa colère.

"Personnellement, je n’ai jamais rien vécu d’aussi scandaleux qu’aujourd’hui. J'ai 50 ans, j'ai passé 32 ans dans le football, en tant que joueur et entraîneur. Je n'ai jamais rien vu de tel, je n'ai jamais rien vu d'aussi flagrant", avait-il pesté.

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L'ancien attaquant de l'Albiceleste n'en revenait pas : "Je n'arrive pas à y croire. C'était tellement flagrant, tellement énorme, que je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé". Ramon Abatti a même été suspendu à deux reprises par la fédération brésilienne et a dû suivre des formations de remise à niveau. Autant dire que ses décisions seront scrutées avec attention. Gageons que le Brésilien sera parvenu à tourner la page depuis lors.