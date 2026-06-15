Officiel : un défenseur de Charleroi se relance à Lokeren

En fin de contrat à Charleroi, Robin Denuit s'est recasé à Lokeren. Le jeune défenseur central veut lancer sa carrière en D1B.

En dehors d'une saison à Seraing (avec qui il était monté au jeu à deux reprises en Coupe de Belgique), Robin Denuit aura effectué le plus clair de sa formation au Sporting Charleroi. Récompensé d'une premier contrat professionnel après trois montées au jeu lors des Europe Playoffs, le défenseur de 24 ans a fait quatre apparitions sur la feuille de match des Zèbres, sans monter au jeu, cette fois.

Le week-end, on le voyait plus souvent à l'oeuvre avec l'équipe réserve. Depuis la saison 2022/2023, Denuit a disputé 76 matchs (avec cinq buts à la clé) sous les couleurs des Zébrions, aidant à nouveau l'équipe à facilement décrocher son maintien en D1 FFA cette saison.

Robin Denuit en D1B

Il y a plusieurs jours, le Sporting a annoncé son départ, ainsi que celui d'autres jeunes du cru tels que Quentin Benaets et Nicolas Closset. Libre de tout contrat, le Nivellois a retrouvé chaussure à son pied du côté de Lokeren, avec un contrat jusqu'en 2027 à la clé (l'accord contient également une option pour une saison supplémentaire).

Les pensionnaires de Daknam ont officialisé l'opération et se félicitent de cette nouvelle recrue : "Robin Denuit se distingue par sa robustesse dans les duels, son excellent placement et sa relance sereine depuis l'arrière. Son profil allie fiabilité défensive et capacité à participer à la construction du jeu au sein de l'organisation collective", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Robin Denuit partage l'enthousiasme de sa direction : "L’histoire de ce club parle d’elle-même. Avec les supporters, je veux continuer à écrire cette histoire et créer un nouveau chapitre dont nous pourrons tous être fiers". Cette saison, Lokeren a terminé à la huitième place de D1B. Loin de la lutte pour le maintien, mais pas aussi haut que le club ne l'espérait, dans les Promotions' Playoffs. L'ambition est claire pour le prochain exercice.



