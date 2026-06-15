La première grosse surprise du tournoi : l'Espagne muselée par le Cap-Vert !

Pour son entrée en lice, l'Espagne n'est pas parvenue à se défaire du Cap-Vert. La Roja, stérile pendant 90 minutes, a livré une prestation particulièrement décevante (0-0).

Cette année encore, l'Espagne se présente dans ce Mondial comme l'un des grands favoris du tournoi. Face à la Roja, le premier adversaire n'était autre que le Cap-Vert, confronté à un solide défi pour le tout premier match de son histoire en Coupe du Monde.

Pour cette entrée en matière, Luis De La Fuentes a dû composer sans Lamine Yamal dans son onze de base (la star du FC Barcelone n'était pas encore suffisamment remise de sa blessure), il a également laissé Dani Olmo et Nico Williams sur le banc, titularisant Gavi et Ferran Torres en soutien de Mikel Oyarzabal.

L'Espagne déçoit

Sans surprise, les Espagnols ont pris le contrôle du ballon dès le début du match. Sans toutefois mettre leur adversaire en grand danger : le Cap-Vert a atteint la pause fraîcheur de milieu de mi-temps sans grosse alerte à signaler. La partie a repris sur les mêmes bases : un seul tir cadré espagnol (sans danger) après 40 minutes.

Les champions du monde 2010 ont fini par se réveiller en fin de première mi-temps, avec plusieurs alertes chaudes lors des cinq dernières minutes. D'abord une double occasion sous la forme d'une frappe de Ferran Torres sur la barre, avant que le gardien cap verdien ne sauve la reprise d'Oyarzabal, assez prompt au rebond. Puis d'une nouvelle frappe de Ferran Torres captée par Vozinha. Et enfin avec une tête d'Aymeric Laporte encore détournée par le portier adverse ; malgré ce rush tardif, 0-0 au repos.

74% de possession et 27 tirs, en vain

Pas de changement au repos, le deuxième acte a repris comme le match a commencé, sur une domination stérile de l'Espagne. Dans la dernière demi-heure, le public du Mercedes-Benz Stadium s'est même mis à siffler. Lamine Yamal est alors entré en scène.





Mais ni la montée de la star du Barça ni celle d'Olmo n'ont suffi à faire la difference. Malgré la pression des dernières minutes, l'Espagne est restée muette, laissant le Cap-Vert signer la grosse surprise de ce début de tournoi. Les sept arrêts de son gardien y sont pour quelque chose mais ne doivent pas faire oublier la parfaite organisation de l'équipe présentée comme l'un des petits poucets de la compétition.