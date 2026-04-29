Un grand remaniement à venir à la RAAL : la direction a pris sa décision pour Frédéric Taquin

Scott Crabbé, journaliste football
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Un grand remaniement à venir à la RAAL : la direction a pris sa décision pour Frédéric Taquin
Photo: © photonews
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La RAAL a vécu une première saison agitée parmi l'élite. Il devrait y avoir du mouvement dans le staff et dans le noyau cet été.

Monter il y a un an était bel et bien la meilleure situation possible pour La Louvière, offrant au club une saison avec moins de pression vu la configuration de la compétition. Le fait d'avoir la seule dernière place à éviter (sans même qu'elle soit synonyme de relégation directe) a offert aux Loups un filet de sécurité bienvenu.

Car la saison a été mouvementée, entre les départs de Nicolas Frutos et David Verwilghen en cours d'exercice, la découverte de l'élite avec un noyau très peu expérimenté et la bataille constante pour grapiller points après points.

Des efforts qui se payent en cette fin de saison, où l'équipe n'a toujours pas pris le moindre point ni marqué le moindre but en Playdowns. Plusieurs joueurs sont sur le départ et n'ont plus la tête au club. Au niveau du staff, le club a acté il y a quelques jours déjà le départ du T2 Mickael Seoudi, qui était notamment en charge des phases arrêtées.

Frédéric Taquin conserve la confiance de Salvatore Curaba

Un départ qui devrait donner le ton : le remaniement au sein de l'équipe première s'annonce une nouvelle fois très important cet été. Malgré les critiques entendues à l'EASI Arena, le remaniement ne devrait pas concerner Frédéric Taquin.


SudInfo rapporte que le T1 des Loups devrait bel et bien être conforté dans ses fonctions. Présent au club depuis 2017, le Nivellois a aidé les Loups à monter marche après match jusqu'à la première division. Le président Salvatore Curaba le voit toujours comme l'homme de la situation et rêve de le voir emmener l'équipe en Coupe d'Europe après l'avoir stabilisée en D1A.

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