Edward Still ne devrait pas faire de vieux os à Watford

L'aventure d'Edward Still à la tête de Watford ne devrait pas se prolonger au-delà de la saison en cours.

Edward Still est en poste à Watford depuis le mois de février. Son arrivée en Angleterre, mais surtout son départ du RSC Anderlecht où il était entraîneur intérimaire depuis quelques jours à peine avaient pris tout le monde par surprise.

Anderlecht venait tout juste de limoger Besnik Hasi et Still devait initialement jouer le rôle désormais dévolu à Jérémy Taravel, à savoir assurer la transition en attendant un nouvel entraîneur qui a finalement tardé à arriver. Mais Edward Still a privilégié un contrat jusqu'en 2028 dans son "autre" pays, l'Angleterre.

Fin de l'histoire pour Edward Still

Cependant, selon les médias anglais, Still n'ira pas au bout de ce contrat. La direction de Watford aurait déjà décidé que Still ne serait plus l'entraîneur des Hornets la saison prochaine, rapporte divers médias anglais dont Sky Sports.

Watford avait engagé Still avec un objectif clair : accrocher les play-offs pour la montée en Premier League. Il ne sera pas parvenu à remettre la machine londonienne sur les bons rails.



Avec seulement trois victoires en quatorze rencontres et, récemment, une série de sept matches sans le moindre succès, Watford a chuté à la 16e place. L'écart avec la zone de relégation est désormais plus faible que celui qui le sépare des barrages pour la montée...