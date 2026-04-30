Gianni Infantino est clair : il réaffirme que l'Iran disputera la Coupe du monde 2026

Ce jeudi, Gianni Infantino a réaffirmé que l'Iran participerait bien à la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le président de la FIFA a ouvert le Congrès de la FIFA de Vancouver, au Canada, en déclarant à nouveau que la Team Melli sera de la partie au prochain Mondial, malgré l'incertitude liée au conflit.

"Pour commencer, je veux confirmer sans ambiguïté que l’Iran participera évidemment à la Coupe du monde de la FIFA 2026. Et bien entendu, l’Iran jouera aux États-Unis", a-t-il déclaré.

L'Iran avait demandé que ses matchs de poule soient déplacés au Mexique après avoir évoqué un "boycott" de la compétition. La sélection nationale n'avait sans surprise pas obtenu gain de cause et devra bien se rendre aux États-Unis.

À noter que la délégation iranienne a annulé mercredi sa présence au Congrès de la FIFA. La raison ? À en croire les médias iraniens, cela est dû à un comportement insultant de la police de l’immigration à leur arrivée à l’aéroport de Toronto.

Le programme de l'Iran



L'Iran figure dans le groupe G du Mondial 2026, aux côtés de la Belgique, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande. La sélection entamera son tournoi par un match contre l'équipe océanienne le 16 juin prochain. Ensuite, elle affrontera la Belgique le 21 juin et l'Égypte le 27 juin.